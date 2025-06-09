К тому же она раскрыла имя новорожденной. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Субботы.

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Дочь Анастасии появилась на свет 4 июня. Ее назвали София.

Я мама двоих. Даже не верится. Девочки, я вас очень люблю,

– отметила модель.