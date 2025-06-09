К тому же она раскрыла имя новорожденной. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Субботы.
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Дочь Анастасии появилась на свет 4 июня. Ее назвали София.
Я мама двоих. Даже не верится. Девочки, я вас очень люблю,
– отметила модель.
Старшая дочь Анастасии – трехлетняя Елизавета – с интересом познакомилась с сестренкой. Момент их встречи растрогал модель до слез.
Субботу уже выписали из роддома. Она показала, что дома ее встретили с большими букетами розовых роз, шариками и тортом.
Анастасию Субботу выписали из роддома / Скриншот из инстаграм-сторис
Напомним, ранее Анастасия признавалась, что вторая беременность проходила сложнее, но несмотря на это она чувствовала себя счастливой и ждала появления ребенка. После рождения дочери модель не исключает, что вернется в университет и получит юридическое образование – об этом она говорила еще во время беременности.