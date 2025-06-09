Кроме того, высказала собственное мнение относительно выезда Потапа за границу. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

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Марта Адамчук отметила, что не общалась с Потапом еще до полномасштабного вторжения. Она не осуждает его за решение оставаться за границей, но предположила, что он мог бы быть полезным Украине.

Каждый по-своему проживает сегодняшнюю ситуацию. Я не знаю, что о нем сказать. Не хочу за спиной его обсуждать. Конечно, возможно, я бы хотела, чтобы он был в Украине, поскольку у него есть внутренняя сила, которая смогла бы помочь военным. Но почему-то он так решил. Он же не поехал в Россию. Он за границей. Многие из наших за границей. Многих критикуют за это, а многих – нет. Я не хочу влезать туда, где я не знаю, что с ним происходит,

– объяснила певица.

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Напомним, сам Потап не раз подчеркивал, что его выезд за пределы Украины был легальным. По его словам, до войны он также много времени проводил за границей, а сейчас просто остается там дольше. "Внутри я не покинул Украину. Я не чувствую, что эмигрировал", – говорил артист.