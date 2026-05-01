До особистого життя Потапа і Насті завжди було прикуто багато уваги, а чутки про проблеми у їхньому шлюбі ходили в мережі вже давно. Історію кохання артистів, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дует і перший шлюб Потапа

Чутки про роман Потапа і Насті з'являлися у ЗМІ протягом багатьох років. Річ у тім, що у 2006 році артисти створили дует, який зрештою став одним із найуспішніших в українському шоубізнесі.

Проте з 1999 до 2014 року Потап перебував у шлюбі з Іриною Горовою, з якою навіть створив продюсерський центр Mozgi Entertainment (у 2023 році Горова заснувала новий лейбл pomitni).

Експодружжя виховує 17-річного сина Андрія, який пішов навчатися до престижної школи у Великій Британії – ACS International School Cobham. Після двох років навчання хлопець планує вступати до університету.

Потап та Ірина Горова з сином / Фото з інстаграму продюсера

Весілля Потапа і Насті

У 2017 році Потап і Настя оголосили, що ставлять дует на паузу. Невдовзі Каменських розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK, але продовжувала співпрацювати з продюсером.

23 травня 2019 року артисти одружилися. Вони зіграли розкішне весілля в елітному ресторані під Києвом. Серед зіркових гостей були Юрій Горбунов, Катя Осадча, Надя Дорофєєва, Володимир Дантес та інші.

У день весілля Потап випустив пісню "Константа", яку присвятив коханій, та кліп у стилі love story.

Багато хто питає, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі запитання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі та мого серця. Це чесне признання чоловіка у коханні до своєї жінки. Признання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і з якою одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про наше кохання,

– заявив продюсер.

Згодом Каменських розповіла, що вперше вони з Потапом одружилися ще у 2017 році у Лас-Вегасі.

Весілля Потапа і Насті у Лас-Вегасі / Фото з інстаграму Каменських

До речі! В одному з інтерв'ю Потап натякнув, що зраджував Горовій з Настею. За словами продюсера, вони закохалися одне в одного через чотири роки після створення дуету. На той момент він ще перебував у шлюбі.

Розлучення Потапа і Насті

Після початку повномасштабного вторгнення почали з'являтися чутки про розлучення Потапа і Насті, які вони неодноразово спростовували й заявляли, що в їхньому шлюбі все добре.

Окрім того, роками у мережі з'являлися новини про вагітність Каменських, проте спільних дітей у них з Потапом немає, хоча чоловік неодноразово заявляв, що вони "працюють" над поповненням у родині.

Сьогодні, 1 травня, артисти таки оголосили про розлучення. Ексзакохані не розкрили причину й не стали вдаватися в інші подробиці. Вони зауважили, що не даватимуть коментарі.