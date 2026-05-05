Через три дні після оголошення про розрив Потап публічно звернувся до колишньої дружини. Продюсер опублікував допис у Threads та інших соцмережах. Втім, користувачі його звернення швидко висміяли.

У своїй публікації Потап використав фото Насті Каменських з повсякденного життя. Співачка позувала на тлі гірського краєвиду у спортивному образі, з волоссям, зібраним у високий пучок, та з рюкзаком за плечима.

Nastya Konstanta. Знаю побачимося. Будь щаслива,

– написав під світлиною продюсер.

Пост Потапа про Настю Каменських / Скриншот з Threads

Замість співчуття чи запитань підписники відреагували на пост з іронією. У коментарях вони влаштували флешмоб "кому пофіг" і ділилися власними досягненнями – від випічки до нових покупок, чи просто своїми фотографіями.

У соцмережах висміяли пост Потапа про Настю / Скриншоти з Threads

4 травня Настя Каменських відзначає день народження – цього року їй виповнилося 39 років. Тому допис Потапа можна сприймати як привітання з цієї нагоди.

Що після розлучення писала Настя Каменських?

4 травня співачка також вийшла на зв'язок з підписниками. В інстаграмі вона поділилася відео, на якому усміхнено позує на березі океану в Маямі. "До нового розділу. Нехай цей буде найкращий з усіх написаних досі", – підписала вона відео.

До речі, напередодні Нового року NK заявляла про початок нового етапу в житті. Тоді вона зазначала, що давно мріяла стати міжнародною артисткою: "І лише зараз дала собі внутрішній дозвіл спробувати прожити цю мрію по-справжньому".