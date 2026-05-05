Через три дня после объявления о разрыве Потап публично обратился к бывшей жене. Продюсер опубликовал сообщение в Threads и других соцсетях. Впрочем, пользователи его обращение быстро высмеяли.

В своей публикации Потап использовал фото Насти Каменских из повседневной жизни. Певица позировала на фоне горного пейзажа в спортивном образе, с волосами, собранными в высокий пучок, и с рюкзаком за плечами.

Nastya Konstanta. Знаю увидимся. Будь счастлива,

– написал под фотографией продюсер.

Пост Потапа о Насте Каменских / Скриншот из Threads

Вместо сочувствия или вопросов подписчики отреагировали на пост с иронией. В комментариях они устроили флешмоб "кому пофиг" и делились собственными достижениями – от выпечки до новых покупок, или просто своими фотографиями.

В соцсетях высмеяли пост Потапа о Насте / Скриншоты с Threads

4 мая Настя Каменских отмечает день рождения – в этом году ей исполнилось 39 лет. Поэтому пост Потапа можно воспринимать как поздравление по этому случаю.

Что после развода писала Настя Каменских?

4 мая певица также вышла на связь с подписчиками. В инстаграме она поделилась видео, на котором улыбчиво позирует на берегу океана в Майами. "К новому разделу. Пусть этот будет лучший из всех написанных до сих пор", – подписала она видео.

Кстати, накануне Нового года NK заявляла о начале нового этапа в жизни. Тогда она отмечала, что давно мечтала стать международной артисткой: "И только сейчас дала себе внутреннее разрешение попробовать прожить эту мечту по-настоящему".