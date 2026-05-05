В этом году темой события стала Costume Art ("Искусство костюма"), поэтому дизайнеры и стилисты создавали образы звезд, вдохновляясь различными видами искусства – от живописи и скульптуры до архитектуры и керамики. О самых ярких нарядах Met Gala-2026 – далее в материале 24 Канала.

Одним из самых театральных выходов вечера был у Мадонны. Она появилась в полностью черном образе от Saint Laurent. Об этом писал модный журнал Women's Wear Daily. Платье дополняла необычная шляпа в форме корабля и длинная вуаль, которую несли семь женщин в разноцветных кружевных платьях с белыми вуалями на глазах. Завершали образ певицы сапоги на платформе, перчатки и массивное украшение на шее. Интересно, что вместо привычного блонда Мадонна выбрала темные, почти черные волосы, что придало виду готической драматичности.

Мадонна на Met Gala-2026 / Скриншоты из инстаграм-сторис

Еще один нестандартный образ представила Рианна. Артистка надела металлизированное платье, украшенное драгоценностями из коллекции Maison Margiela Artisanal осень/зима 2025, созданной Гленном Мартенсом. Платье фактически "лепили" вручную как произведение искусства, используя шелк и переработанные металлические нити. Образ дополнял головной убор из спиралей в стиле ар-деко.

Вместе с Рианной на событии был A$AP Rocky, который выбрал розовый шерстяной халат Chanel с черными сатиновыми деталями и цветком камелии с перьями. Look рэпера дополнили черные брюки и белая рубашка.

Не менее впечатляющим стал выход Бейонсе. Она надела облегающее платье телесного цвета с узором в виде бриллиантового "скелета" от Оливье Рустена. Образ дополняло длинное пальто с перьями, которое переходило в огромный шлейф – его помогали нести пять человек. Завершали образ корона в форме солнца и массивные серьги.

Смелый концептуальный образ показала и Ким Кардашян. Модель появилась на красной дорожке Met Gala-2026 в металлически-оранжевом боди, созданном британским художником Алленом Джонсом, и кожаной юбке с открытой передней частью. Для ее изготовления она обратилась к мастерам Патрику Уитакеру и Киру Мейлему из студии Whitaker Malem.

Известная американская модель Анок Яй выбрала длинное черное платье Balenciaga с капюшоном-накидкой, пышным шлейфом и длинными перчатками. Акцентами этого наряда стали бриллиантовые украшения, однако главное внимание привлек ее золотисто-бронзовый макияж, который сделал ее буквально похожей на статую, как писало издание Complex.

Анок Яй на Met Gala-2026 / Скриншоты из инстаграм-сторис

Специальный корреспондент Met Gala-2026 Эмма Чемберлен появилась в платье от Mugler, расписанном вручную чикагской художницей Anna Deller-Yee. Работа над ним длилась 40 часов, после чего изделие еще четыре дня сохло.

В более сдержанном, но все еще эффектном образе предстала Хейли Бибер. Она выбрала платье от Saint Laurent со скульптурным корсетом из 24-каратного золота и синей шелковой юбкой из легкого шифона. Наряд дополнила полупрозрачная накидка, мягко спадающая с плеч. Образ Хейли Бибер отсылает к кутюрной коллекции Saint Laurent 1969 года, созданной в сотрудничестве с французской художницей и скульптором Клод Лаланн.

И еще более классический и одновременно яркий вид имела актриса Николь Кидман. Она сияла в эффектном красном платье, расшитом пайетками, с перьями вокруг бедер и на манжетах. Над созданием платья мастера ателье Chanel работали около 800 часов. Образ для актрисы продумал стилист Джейсон Болден, как сообщило модное издание Vogue.

Что известно о Met Gala?

Это ежегодный благотворительный бал, который традиционно проходит в первый понедельник мая в Нью-Йорке. Он считается одним из главных модных событий года, во время которого собирают средства для Института костюма Метрополитен-музея. Мероприятие сочетает моду, искусство и поп-культуру: звезды появляются в образах, соответствующих теме выставки.