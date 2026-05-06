Об этом сообщает издание Page Six.

В понедельник, 3 мая, Сэм Смит и Кристиан Кован вместе посетили бал Института костюма Met Gala. Пару заметили, когда они обсуждали свою помолвку в отеле Mark перед выходом на красную дорожку.

Насколько я понимаю, это была частная помолвка. Они просто в восторге и, насколько я слышал, очень влюблены!,

– сказал инсайдер.

Смит и Кован появились на Met Gala 2026 в индивидуальных нарядах, созданных Кристианом. Они были вдохновлены работами французского художника Эрте, пишет Billboard.

Сэм придерживались дресс-кода Met Gala-2026 – "Мода – это искусство". Они надели плащ-кокон, который украшали более 230 кристаллов и бусин. Их вручную разместила команда из 45 мастеров, работа заняла более 800 часов.

Свой образ Смит дополнили головным убором, который Кован создал в сотрудничестве с модистом Стивеном Джонсом, а также украшениями от французского ювелирного бренда Cartier.

Для справки! Сэм Смит просят использовать к себе местоимения "они", "их". По словам артистов, они не чувствуют себя ни мужчиной, ни женщиной, а "находится где-то посередине".

Партнер Смита выбрал костюм в стиле 1920-х годов. Его украшали более 25 тысяч бусин, которые также наносили вручную. Влюбленные гармонично смотрелись вместе в своих образах.

Сэм Смит и Кристиан Кован / Фото из инстаграма певцов

Что известно об отношениях Сэма Смита и Кристиана Кована?

Слухи о романе Сэма Смита и Кристиана Кована появились в январе 2023 года, когда их заметили вместе в Нью-Йорке. Знаменитости гуляли, держались за руки. Также модельер поцеловал певцов в макушку.

Это уже третье совместное появление Смита и Кованова на Met Gala. Они дебютировали на красной дорожке как пара в 2024 году. В следующем году влюбленные снова посетили благотворительный бал вместе.