Тимоти Шаламе не присоединился к любимой, а вместо этого выбрал игру любимой команды "Нью-Йорк Никс". Об этом пишет Elle.

Очевидно, для актера важнее матч плей-офф своей любимой команды. Тимоти Шаламе старается не пропускать важных игр и посещает их даже с Кайли. В инстаграме на своей странице он поделился кадром с площадки.

Интересно, что такой же выбор Тимоти Шаламе сделал и в прошлом году, когда остался дома, чтобы посмотреть игру "Никс". Тогда Кайли Дженнер также появилась на мероприятии без партнера. Тимоти Шаламе в последний раз посещал Met Gala в 2021 году.



Тимоти Шаламе на матче / Фото из инстаграм-сториз

К слову, в воскресенье, 3 мая, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе вышли в свет. Они присоединились к Ким Кардашян и Крис Дженнер, чтобы посмотреть спектакль на Бродвее. Совместный выход пары подогрел интерес фанов. Поклонники надеялись, что они вместе пойдут на Met Gala.

Каким был образ Кайли Дженнер на Met Gala 2026?

Кайли Дженнер посетила главное модное мероприятие в скульптурном платье от Schiaparelli, что якобы спадало с тела. Под ним просматривался телесный корсет.

Образ бизнесвумен дополняли массивные украшения – колье с жемчугом и серьги, а также акцентная прическа и макияж с высветленными бровями.

Интересно, что все образы женщин из семьи Кардашян-Дженнер подчеркивала одна детальнеобычные акценты в зоне декольте.