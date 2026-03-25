Как выглядит дом, который продает Кайли Дженнер?

Имение имеет площадь около 1 226 квадратных метров и рассчитано на большую семью: в нем 8 спален и 8 полноценных ванных комнат, пишет Realtor.com.

Пространство организовано по принципу открытой планировки с большими окнами, которые обеспечивают естественное освещение.

В доме есть отдельный гостевой блок с собственным входом, мини-кухней, зоной отдыха и внутренним двориком. Основная спальня имеет отдельную зону отдыха, две гардеробные, ванную комнату с каменной ванной и балкон.

Имение Кайли Дженнер в Калифорнии / Фото Realtor.com

Кухня оборудована двумя островами и совмещена с большой гостиной, где установлены стеклянные стены, открывающиеся во двор. В доме также обустроены домашний кинотеатр, бар, игровая комната, спортзал, массажная комната и кабинет с камином.

Площадь участка составляет примерно 0,57 гектара. На территории есть бассейн и спа, терраса, летняя кухня и зона с костром. Двор окружен зелеными насаждениями, обеспечивающими приватность.

Сколько он стоит сейчас?

Дом выставлен на продажу за 20,25 миллионов долларов. В 2016 году Кайли Дженнер приобрела его за 12,05 миллиона долларов. За это время в имении провели масштабную реконструкцию, поэтому и цена выросла почти вдвое.

Какое еще имение Кайли Дженнер выставила на продажу?

Несколько месяцев назад Кайли Дженнер решила продать свой особняк в Лос-Анджелесе за 48 миллионов долларов, который она приобрела в 2020 году, пишет Mansion Global.

Продажа поместья связывают с завершением строительства новой большей резиденции в другом районе Калифорнии. Кайли Дженнер постепенно меняет структуру своей недвижимости, сосредотачиваясь на одном основном жилье вместо нескольких объектов.