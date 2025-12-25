Имение сочетает большую площадь, современную архитектуру и высокий уровень приватности, пишет 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.
Сколько стоит элитный особняк?
Дом в Лос-Анджелесе предлагают за 48 миллионов долларов. Приобрела его звезда еще в 2020 году за 36,5 миллиона долларов.
Интересно! В том же году Кайли Дженнер приобрела пустой участок в Холмби-Хиллз за 14,5 миллиона долларов, где планировала построить жилье.
Общая площадь поместья превышает 1 700 квадратных метров. В доме обустроены семь спален и более десяти ванных комнат, а также несколько просторных гостиных и два гостевых дома.
Дом Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе / Фото Realtor.com
Как выглядит дом Кайли Дженнер?
Резиденция выполнена в современном архитектурном стиле с акцентом на пространство и свет. В дизайне преобладают четкие линии, большие окна и натуральные материалы. Планировка ориентирована на комфортное проживание и проведение частных мероприятий, что отмечалось в описании дома.
Интерьер особняка стоимостью 48 миллионов долларов / Фото Realtor.com
Внутри домашний кинотеатр и спортивный зал. Просторные комнаты имеют выход на террасы и во двор. На территории расположен большой бассейн, лаунж-зоны и места для отдыха на открытом воздухе. Одна из многочисленных развлекательных зон имеет второй бар и бильярдный стол, что делает ее идеальным местом для встречи гостей.
Бассейн в имении звезды / Фото Realtor.com
Интересно! В 2024 году Дженнер показала некоторые интерьеры дома в Instagram, в частности беговую дорожку Christian Dior стоимостью 12 тысяч долларов в своем домашнем спортзале и детский стол, где она травмировала колено, играя со своими двумя детьми, сообщает Realtor.com.
Фотографии интерьера в соцсетях / Инстаграм Кайли Дженнер
Почему Дженнер решила выставить именно этот дом?
Продажу поместья связывают с завершением строительства новой большей резиденции в другом районе Калифорнии. Кайли Дженнер постепенно меняет структуру своей недвижимости, сосредотачиваясь на одном основном жилье вместо нескольких объектов.
Подобный подход характерен для многих знаменитостей, которые оптимизируют свои активы и оставляют лишь те резиденции, что полностью соответствуют их текущим потребностям. В результате такие имения выходят на рынок и быстро становятся одними из самых заметных предложений в сегменте элитной недвижимости.
Кто из звезд также продает свое жилье?
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо также выставил свое имение на берегу океана по сниженной цене 19,99 миллиона долларов, хотя изначально предлагался дом за 23 миллиона.
Благодаря расположению, есть эксклюзивный доступ к одному из лучших пляжей Малибу, где отдыхают знаменитые звезды киноиндустрии. В отличие от Кайли Дженнер, неизвестно, использовал ли актер вообще когда-либо это поместье как постоянное место жительства.