Як виглядає будинок, який продає Кайлі Дженнер?

Маєток має площу близько 1 226 квадратних метрів і розрахований на велику родину: у ньому 8 спалень і 8 повноцінних ванних кімнат, пише Realtor.com.

Простір організований за принципом відкритого планування з великими вікнами, які забезпечують природне освітлення.

У будинку є окремий гостьовий блок із власним входом, мінікухнею, зоною відпочинку та внутрішнім двориком. Основна спальня має окрему зону відпочинку, дві гардеробні, ванну кімнату з кам'яною ванною та балкон.

Маєток Кайлі Дженнер у Каліфорнії

Кухня обладнана двома островами й поєднана з великою вітальнею, де встановлені скляні стіни, що відкриваються у двір. У будинку також облаштовані домашній кінотеатр, бар, ігрова кімната, спортзал, масажна кімната і кабінет з каміном.

Площа ділянки становить приблизно 0,57 гектара. На території є басейн та спа, тераса, літня кухня та зона з вогнищем. Двір оточений зеленими насадженнями, що забезпечують приватність.

Скільки він коштує зараз?

Будинок виставлений на продаж за 20,25 мільйона доларів. У 2016 році Кайлі Дженнер придбала його за 12,05 мільйона доларів. За цей час у маєтку провели масштабну реконструкцію, тому і ціна виросла майже вдвічі.

Який ще маєток Кайлі Дженнер виставила на продаж?

Декілька місяців тому Кайлі Дженнер вирішила продати свій маєток у Лос-Анджелесі за 48 мільйонів доларів, який вона придбала у 2020 році, пише Mansion Global.

Продаж маєтків пов'язують із завершенням будівництва нової більшої резиденції в іншому районі Каліфорнії. Кайлі Дженнер поступово змінює структуру своєї нерухомості, зосереджуючись на одному основному житлі замість кількох об'єктів.