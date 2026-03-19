Що незвичайного є всередині будинку?

Усередині маєтку облаштований окремий простір, де розміщений великий викопний експонат – череп динозавра, пише Realtor.com.

Це не декор і не стилізація, а реальний палеонтологічний об'єкт, який став центральною деталлю інтер'єру.

Кімната з черепом тиранозавра / Фото Realtor.com

Саме ця деталь вирізняє будинок серед інших дорогих об'єктів у Каліфорнії. У сегменті ультралюксового житла зазвичай акцент роблять на площі, локації чи оздобленні, але тут увагу змістили на колекційний експонат.

Як виглядає маєток за 88 мільйонів?

Будинок розташований біля гольф-клубу Riviera Country Club у Санта-Моніці. Його площа перевищує 1,2 тисячі квадратних метрів. Проєкт створив архітектор Говард Бекен, відомий роботою з природними матеріалами та відкритими просторами.

Будинок за 88 мільйонів доларів у Санта-Моніці / Фото Realtor.com

Усередині – шість спалень, кілька зон відпочинку, домашній кінотеатр, SPA та винний льох із контролем температури. В інтер'єрі використані бетон, дерево, скло та метал. Великі розсувні панелі відкривають приміщення у внутрішній двір і на тераси.

Чому ціну знизили?

Маєток належить структурі, пов'язаній із мільярдером Деннісом Вашингтоном. Його придбали у 2017 році більш ніж за 41 мільйон доларів.

Спочатку об'єкт виставили на продаж за 110 мільйонів доларів, але покупця не знайшли. Тепер ціну знизили до 88 мільйонів.

До слова, за даними Zillow, середня вартість будинку у Санта-Моніці становить від 3 до 5 мільйонів доларів, а у преміальному сегменті ціни стартують від 10 мільйонів доларів.

Будинок також має систему геотермального енергопостачання, що дозволяє частково забезпечувати автономність. Утім у цьому випадку ключовою причиною уваги до об'єкта залишається не технічне оснащення і не площа, а саме незвичний експонат усередині.

