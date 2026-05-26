Як звели будинок із шин, пляшок і глини?

Як пише Realtor.com, будинок побудували у 1997 році в районі Black Forest у Колорадо-Спрінгс.

Власники розповіли, що працювали над оселею майже три роки та самостійно виконали близько 90% усіх робіт. Для будівництва використали понад 1 500 старих автомобільних шин, а також глину, скляні пляшки й алюмінієві банки.

Оселя розташована на ділянці площею 2,7 гектара серед дерев. Зовні будинок вирізняється округлими формами, великими вікнами та незвичайним виглядом, який радше нагадує артоб'єкт, ніж традиційне житло.

Усередині багато природних матеріалів, дерев'яних балок і декоративних елементів ручної роботи. У кімнатах облаштували 12 мандал, а біля входу встановили невеликий водний елемент. В інтер'єрі також можна побачити мозаїки ручної роботи та декор із перероблених матеріалів.

Інтер'єр будинку з глини / Фото Realtor.com

У будинку є чотири спальні, глиняна підлога та дерев'яні стелі. Великі похилі вікна пропускають багато природного світла й відкривають краєвид на територію довкола оселі. Агентка з продажу Дженніфер Браун розповіла, що атмосфера всередині нагадує сучасний будинок на дереві.

Як будинок підтримує однакову температуру протягом року?

Оселю спроєктували так, щоб у ній зберігалася температура близько 18 градусів упродовж року. Взимку будинок утримує тепло, а влітку залишається прохолодним без великих витрат електроенергії.

Для цього у будинку використали активну та пасивну сонячні системи. Уздовж передньої частини оселі розмістили великі похилі вікна, які допомагають накопичувати тепло та забезпечують природне освітлення.

Екологічний будинок з перероблених матеріалів / Фото Realtor.com

На даху встановили гумове покриття, яке допомагає утримувати тепло всередині приміщення. Крім того, у будинку облаштували п'ять мансардних вікон для додаткового природного освітлення.

За словами агентки, усі вікна обладнані датчиками дощу. Через це вони можуть автоматично відкриватися та закриватися залежно від погоди.

