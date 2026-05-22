Як архітектори відновили будинок на кладовищі у Лондоні?

Будинок Cemetery House спроєктував Томас Літтл у 1855 році як будинок вікарія при двох каплицях Паддінгтонського кладовища на північному заході Лондона, пише Dezeen.

Під час реконструкції Studio Hallett Ike оновила інтер'єри історичної будівлі та розширила перший і другий поверхи. Нові об'єми виконали у стилі, який у студії описали як поєднання стриманої готичної архітектури із теплою природною естетикою, натхненною середземноморськими та каліфорнійськими інтер'єрами середини 20 століття.

На першому поверсі архітектори створили нову центральну вісь, що з'єднує вхід із садом через скляні двері на всю висоту. Це рішення допомогло відкрити раніше ізольоване планування будинку та зробити простір більш відкритим.

Оновлений Cemetery House / Фото Майкла Сінклера

Житлові приміщення організували на різних рівнях. Поруч із кухнею облаштували підняту обідню зону та заглиблену лаунж-зону для відпочинку. У самій кухні встановили розсувні скляні двері на всю висоту з виходом у відремонтований сад.

У саду створили ступінчасте бетонне патіо та відкритий камін, які оточує біла стіна. У центрі кухні розташували кам'яний острів, а шафи для зберігання речей на всю висоту виготовили з темного дуба.

На верхньому рівні будинку облаштували нову гардеробну та ванну кімнату з великою ванною з мікроцементу і травертиновими раковинами. Ванну та спальню поєднали великим стрілчастим арковим прорізом, який відсилає до оригінального готичного оформлення вікон будинку.

Інтер'єр будинку біля кладовища / Фото Майкла Сінклера

Для оздоблення прибудов використали світлу цеглу Petersen Kolumba, а верхню прибудову завершили монолітною бетонною балкою-перекриттям. У Studio Hallett Ike зазначили, що глибокі прорізи та ретельно опрацьована цегляна кладка мали надати фасадам більшої глибини та виразності, а великі скляні двері забезпечили прямий візуальний зв'язок між інтер'єром і садом.

Як у колишній церкві облаштували сучасний таунхаус?

У Вашингтоні виставили на продаж таунхаус у колишній церкві 1908 року, де серед старовинних вітражів та дерев'яних дверей облаштували приховану кімнату для віскі. Її заховали за великим дзеркалом у коридорі, яке відкривається як двері після натискання.

Усередині облаштували невеликий закритий простір із кріслами, книжковими полицями та приглушеним освітленням. Кімната нагадує приватний бар і різко контрастує зі світлими приміщеннями колишньої церкви. Саме цей простір став однією з головних особливостей будинку.

Приблизно 15 років тому стару церкву перетворили на 12 окремих таунхаусів. Один із них зараз продають за 2,42 мільйона доларів. У кімнатах залишили великі кольорові вітражі, старовинні дерев'яні двері та історичний скляний купол.