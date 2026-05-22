Как архитекторы восстановили дом на кладбище в Лондоне?

Дом Cemetery House спроектировал Томас Литтл в 1855 году как дом викария при двух часовнях Паддингтонского кладбища на северо-западе Лондона, пишет Dezeen.

Во время реконструкции Studio Hallett Ike обновила интерьеры исторического здания и расширила первый и второй этажи. Новые объемы выполнили в стиле, который в студии описали как сочетание сдержанной готической архитектуры с теплой естественной эстетикой, вдохновленной средиземноморскими и калифорнийскими интерьерами середины 20 века.

На первом этаже архитекторы создали новую центральную ось, соединяющую вход с садом через стеклянные двери на всю высоту. Это решение помогло открыть ранее изолированную планировку дома и сделать пространство более открытым.

Обновленный Cemetery House / Фото Майкла Синклера

Жилые помещения организовали на разных уровнях. Рядом с кухней обустроили поднятую обеденную зону и углубленную лаунж-зону для отдыха. В самой кухне установили раздвижные стеклянные двери во всю высоту с выходом в отремонтированный сад.

В саду создали ступенчатое бетонное патио и открытый камин, которые окружает белая стена. В центре кухни расположили каменный остров, а системы хранения на всю высоту изготовили из темного дуба.

На верхнем уровне дома обустроили новую гардеробную и ванную комнату с большой ванной из микроцемента и травертиновыми раковинами. Ванную и спальню соединили большим стрельчатым арочным проемом, который отсылает к оригинальному готическому оформлению окон дома.

Интерьер дома возле кладбища / Фото Майкла Синклера

Для отделки пристроек использовали светлый кирпич Petersen Kolumba, а верхнюю пристройку завершили монолитной бетонной балкой-перекрытием. В Studio Hallett Ike отметили, что глубокие проемы и тщательно проработанная кирпичная кладка должны были придать фасадам большей глубины и выразительности, а большие стеклянные двери обеспечили прямую визуальную связь между интерьером и садом.

