Как в бывшей церкви обустроили современный таунхаус?

Таунхаус расположен в Сиэтле. В начале 20 века здесь была церковь Христа Ученого, которую возвели в 1908 году, пишет Realtor.com.

В 1977 году сооружение получило статус исторического памятника, а после переезда религиозной общины в 2006 году здание начали переоборудовать в жилье. Примерно 15 лет назад старую церковь превратили в 12 отдельных таунхаусов. Один из них сейчас продают за 2,42 миллиона долларов.

Площадь помещения составляет примерно 242 квадратных метра. Внутри обустроили три спальни и четыре ванные комнаты. Во время реконструкции в доме сохранили много оригинальных элементов.

Дом, который был церковью в 1908 году / Фото Realtor.com

В комнатах оставили большие цветные витражи, старинные деревянные двери и исторический стеклянный купол. В дневное время свет проходит сквозь цветное стекло и создает внутри дома "особую атмосферу", уверяют владельцы. Часть витражных панелей в столовой сделали подвижными – они открываются с помощью специальных механизмов.

Интерьер внутри таунхауса / Фото Realtor.com

Исторические детали соединили с современным интерьером. В таунхаусе есть кухня с современной техникой, мраморный пол, система кондиционирования, гараж на два автомобиля и зарядная станция для электрокаров. В спальной комнате также установили мансардное окно с видом на купол бывшей церкви.

Зачем в доме сделали тайную комнату за зеркалом?

Больше всего внимания в доме привлекла скрытая комната для виски. Ее спрятали за большим зеркалом в коридоре, которое открывается как дверь после нажатия.

Я думаю, что такая скрытая комната для виски – это просто невероятно. Я впервые вижу что-то подобное. Это как маленький бар в большой резиденции, – рассказывает агент по недвижимости Мэтью Пеласкини.

Внутри обустроили небольшое закрытое пространство с креслами, книжными полками и приглушенным освещением. Комната напоминает частный бар и резко контрастирует со светлыми помещениями бывшей церкви. Именно это пространство стало одной из главных особенностей дома.

Дизайнер Мишель Диркс описала атмосферу жилья как более готическую, чем церковную. По ее словам, при оформлении интерьера хотели сохранить исторический характер здания, но в то же время сделать пространство комфортным для современной жизни.

Несколько лет назад этот готический особняк под Киевом уже привлекал внимание сети из-за необычного вида и интерьеров с антикварной мебелью. Теперь "замок Дракулы" снова выставили на продажу, но уже дешевле – за 800 тысяч долларов.

Именно внешний вид имения и сделал его популярным в соцсетях. Каменный фасад, массивные резные двери и темный интерьер создают атмосферу, которая больше напоминает декорации к мистическому фильму, чем обычный загородный дом. В видео риэлтор отдельно обратил внимание на "средневековый" стиль дома и детали интерьера.