Как женщина превратила старую скорую в дом на колесах?

32-летняя Саманта Хоул из Висконсина купила бывшую машину скорой помощи у частного владельца примерно за 7 тысяч долларов, пишет People.

Смотрите также Купили старый дом за 8 тысяч долларов: как год жизни в деревне изменил ожидания семьи

Автомобиль нашли через маркетплейс, а внутри на тот момент оставалось почти все стандартное оборудование для скорой.

Американка рассказала, что специально искала именно скорую помощь, ведь такие машины имеют больше пространства, высокий потолок и уже имеют часть систем, полезных для жизни в фургоне.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Вместе с отцом Саманта решила полностью переоборудовать автомобиль для путешествий. Всего на реконструкцию потратили более 25 тысяч долларов. Часть работ они выполняли самостоятельно, чтобы не нанимать мастеров.

Как выглядит фургон изнутри сейчас / Фото Саманты Хоул

Когда женщина только купила фургон, на кузове были красные полосы и специальные наклейки. Позже их убрали, но форма автомобиля все равно сразу выдает его прошлое.

Что изменилось внутри бывшей машины скорой помощи?

После реконструкции старый медицинский транспорт превратился в полноценный жилой фургон. Вместо носилок внутри установили раскладной диван-кровать, а также обустроили места для хранения вещей. Об этом женщина рассказывает на своей инстаграм странице somewhere_in_between__.

В машине также появились душ и газовая плита, благодаря чему Саманта может путешествовать. Для комфортной жизни в фургоне они с отцом провели электричество, обустроили систему водоснабжения и добавили утепление.

В то же время некоторые элементы старой скорой остались даже после перестройки. Например, в машине до сих пор работает система air ride, которая раньше помогала опускать кузов для загрузки носилок. Саманта призналась, что с этой системой уже возникали технические проблемы.

Как необычный фургон привлекает внимание людей?

Владелица говорит, что люди почти всегда узнают в ее жилом фургоне бывшую скорую помощь. По словам американки, во время путешествий люди регулярно спрашивают ее и хотят рассмотреть необычный автомобиль поближе.

Я говорю людям: если хотите быть незаметными, не покупайте машину скорой помощи,

– шутит Саманта.

Впрочем, жизнь на колесах оказалась не такой простой, как она ожидала сначала. Во время путешествий уже пришлось менять водяной насос, ремонтировать душ и устранять последствия замерзания труб. Саманта говорит, что постоянное движение и длительные поездки регулярно создают новые технические проблемы, но именно свобода путешествий компенсирует все эти трудности.

Как выглядит другой дом на колесах, который стоит дешевле чашки кофе?

В Британии в мастерской создали дом на колесах. На переоборудование мастер потратил примерно три месяца, а сам проект завершил в 2020 году. Он живет в фургоне уже пять лет. Внешне мобильное жилье выглядит как компактный деревянный дом, а не типичный фургон для путешествий.

Владелец не стал продавать проект традиционным способом и решил организовать лотерею. Принять участие в розыгрыше можно за 1 фунт стерлингов, то есть примерно за 59 гривен.