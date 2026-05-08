Как выглядит необычный дом на колесах?

В Британии в мастерской The Fat Pony Workshop создали дом на колесах под названием Val на базе грузовика Iveco Cargo, пишет Autoevolution.

На переоборудование мастер Гай потратил примерно три месяца, а сам проект завершил в 2020 году. Он живет в фургоне уже пять лет. Внешне мобильное жилье выглядит как компактный деревянный дом, а не типичный фургон для путешествий.

Внутри стены, потолок и мебель отделали темным деревом и массивными балками, из-за чего пространство больше напоминает небольшое шале или загородный дом. Для интерьера также использовали теплую подсветку, деревянные полки и декор ручной работы.

Как выглядит фургон / Фото The Fat Pony Workshop

В центральной части обустроили небольшую гостиную с диваном, столиком и дровяной печкой. Рядом разместили компактную кухню с духовкой, плитой, холодильником и деревянными шкафами. Владелец также установил выдвижной экран для проектора, поэтому смотреть фильмы можно просто во время путешествий.

Спальную зону оборудовали двуспальной кроватью, а в целом дом рассчитан на пять человек. Внутри также предусмотрели несколько мест для хранения вещей, чтобы пространство оставалось удобным даже во время длительных поездок.

Джакузи и печка в доме на колесах / Фото The Fat Pony Workshop

Ванную комнату оформили в том же стиле. Джакузи спрятали под полом, поэтому в сложенном виде помещение выглядит компактным. Рядом установили душ с режимом водопада, а для холодного времени года жилье оборудовали теплым полом и печкой. Снаружи также обустроили небольшую складную террасу для отдыха.

Почему дом решили разыграть за 1 фунт?

Владелец не стал продавать проект традиционным способом и решил организовать лотерею. Принять участие в розыгрыше можно за 1 фунт стерлингов, то есть примерно за 55 гривен.

Гай надеется собрать в лотерее 150 тысяч фунтов стерлингов, которые он использует для покупки земли и проведения семинара по устойчивому и автономному строительству,

– пишет журналистка Елена Горган.

Дом на колесах также имеет бак для воды на 250 литров и дополнительный аккумулятор. Благодаря этому жилье может некоторое время работать автономно без подключения к электросети.

