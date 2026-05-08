Який вигляд має незвичний будинок на колесах?

У Британії в майстерні The Fat Pony Workshop створили будинок на колесах під назвою Val на базі вантажівки Iveco Cargo, пише Autoevolution.

Дивіться також Подружжя проміняло будинок на яхту у Флориді: тепер витрачає менше, ніж власники квартир

На переобладнання майстер Гай витратив приблизно три місяці, а сам проєкт завершив у 2020 році. Він живе у фургоні вже п'ять років. Зовні мобільне житло виглядає як компактний дерев'яний будинок, а не типовий фургон для подорожей.

Усередині стіни, стелю та меблі оздобили темним деревом і масивними балками, через що простір більше нагадує невелике шале або заміський будинок. Для інтер'єру також використали тепле підсвічування, дерев'яні полиці та декор ручної роботи.

Як виглядає фургон / Фото The Fat Pony Workshop

У центральній частині облаштували невелику вітальню з диваном, столиком і дров'яною грубою. Поруч розмістили компактну кухню з духовкою, плитою, холодильником і дерев'яними шафами. Власник також встановив висувний екран для проєктора, тому дивитися фільми можна просто під час подорожей.

Спальну зону обладнали двоспальним ліжком, а загалом будинок розрахований на п'ятьох людей. Усередині також передбачили кілька місць для зберігання речей, щоб простір залишався зручним навіть під час тривалих поїздок.

Джакузі та груба у будинку на колесах / Фото The Fat Pony Workshop

Ванну кімнату оформили у тому ж стилі. Джакузі заховали під підлогою, тому у складеному вигляді приміщення виглядає компактним. Поруч встановили душ із режимом водоспаду, а для холодної пори року житло обладнали теплою підлогою та грубою. Ззовні також облаштували невелику складану терасу для відпочинку.

Чому будинок вирішили розіграти за 1 фунт?

Власник не став продавати проєкт традиційним способом і вирішив організувати лотерею. Взяти участь у розіграші можна за 1 фунт стерлінгів, тобто приблизно за 59 гривень.

Гай сподівається зібрати в лотереї 150 тисяч фунтів стерлінгів, які він використає для купівлі землі та проведення семінару зі сталого та автономного будівництва,

– пише журналістка Олена Горган.

Будинок на колесах також має бак для води на 250 літрів і додатковий акумулятор. Завдяки цьому житло може певний час працювати автономно без підключення до електромережі.

Як пара вирішила відремонтувати котедж у Британії?

Подружжя з Британії купило старий котедж 1930-х років і вирішило самостійно зробити ремонт. Але за десять місяців власники витратили 30 тисяч фунтів, а будинок досі без нормальної кухні та опалення.

Власниця будинку зізналася, що соцмережі створили хибне враження про швидкий та простий ремонт старих будинків. За її словами, у реальному житті такі проєкти постійно потребують додаткових грошей, часу та фізичних сил.