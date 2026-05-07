Чому ремонт старого котеджу затягнувся?

Дрю Файві та її наречений Джейк Бернем придбали будинок у британському Слейтвейті за 280 тисяч фунтів стерлінгів, пише The Sun.

Попередня власниця прожила там 100 років, а сам котедж десятиліттями майже не оновлювали. Пара розраховувала поступово привести житло до ладу власними силами. На рішення вплинули відео в TikTok та Instagram, де старі будинки перетворюють на стильні оселі за кілька коротких роликів.

Будинок, який купило подружжя / Фото SWNS

Насправді ремонт виявився значно складнішим. У будинку довелося демонтувати старий камінний димохід, міняти вікна та зносити стіну між кухнею і вітальнею. Майже кожен етап додавав нових проблем.

За десять місяців ремонту пара повністю витратила бюджет у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Водночас роботи досі не завершилися, а частина приміщень залишається непридатною для комфортного життя.

Це щось на зразок напівбудинку і напівбудівельного майданчика. Біля напівзруйнованої димової труби стоїть диван із гарними подушками,

– розповідає Дрю.

Дрю зізналася, що соцмережі створили хибне враження про швидкий та простий ремонт старих будинків. За її словами, у реальному житті такі проєкти постійно потребують додаткових грошей, часу та фізичних сил.

У яких умовах зараз живуть власники будинку?

Попри тривалий ремонт, у котеджі досі немає повноцінної кухні. У будинку не встановили плиту та духовку, тому пара вже кілька місяців готує їжу лише в аерогрилі.

Через відсутність кухонної мийки посуд доводиться мити у ванній кімнаті на другому поверсі. Частину зими власники прожили без опалення та ходили приймати душ до друзів.

Як виглядає "напівбудинок" зараз / Фото SWNS

Проблеми виникли й із самим будинком. Наприкінці 2025 року вода почала просочуватися з-під підлоги, через що їм довелося встановити помпу для відкачування. Точну причину підтоплення власники досі не знайшли.

Дрю та Джейк припускають, що проблема могла існувати ще до купівлі котеджу. Через постійні витрати пара тепер намагається економити на всьому, аби не накопичувати борги під час ремонту. Попри труднощі, власники не планують продавати будинок і продовжують поступово приводити його до ладу.

Як українці купують старі занедбані хати?

Українка Аліна Глєбко разом з чоловіком Русланом купила старий занедбаний будинок. У житлі, на яке ніхто і не звертав уваги, вони побачили потенціал. Такі об'єкти часто відлякують людей, адже це не варіант "заїхав і живеш". Це радше історія про багато роботи одразу після заселення.

Це вже не перший проєкт подружжя, тому користувачі соцмереж активно підтримують та захоплюються сміливістю братися за складні проєкти.

В Україні також стало популярним відновлювати занедбані хати. Попит на житло в селах останніми роками суттєво активізувався. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак у коментарі 24 Каналу, він збільшився щонайменше на третину.