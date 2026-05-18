Чому будинок на Нантакеті віддають безплатно?

Споруда розташована на так званому "Острові мільярдерів" у штаті Массачусетс, пише The Mirror.

Власник будинку Дін Лемп спершу хотів продати його майже за 3 мільйони доларів, але вирішив віддати за однієї умови – перевезти будинок за вказаний термін.

На це вплинули правила, які запровадили на Нантакеті у 2024 році. Місцева програма Demolition Delay Bylaw має зменшити кількість знесень старих будинків і заохотити власників переносити їх в інші частини острова.

Новий власник повинен організувати перевезення будинку протягом 180 днів. Місцева рієлторка Шеллі Локвуд пояснила, що через дефіцит землі та надзвичайно високі ціни на нерухомість перевезення будинків тут давно стало звичним явищем.

Земля у цьому місті дуже дорога, але й вільних ділянок на острові майже не залишилося, тому люди готові купувати будинки, аби отримати ділянку. Потім споруди перевозять в інші райони замість знесення,

– пояснює вона.

Будинок площею приблизно 161 квадратний метр має три спальні, дві ванні кімнати та простору кухню. Попри те, що дім звели багато років тому, він досі має доглянутий вигляд.

Чому транспортування будинку може стати великою проблемою?

Попри безплатність будинку, його перевезення залишається дорогим і технічно складним процесом. На Нантакеті працюють компанії, які готують великі будинки до транспортування та переміщують їх в інші частини острова.

Представник компанії Toscana Corp Карл Єлємі розповів, що під час перевезення потрібно враховувати десятки деталей. На процес впливають вузькі дороги, дерева, лінії електропередач і щільна забудова острова.

За його словами, перевезення будинку частинами не завжди спрощує роботу. Після транспортування окремі частини споруди доводиться знову збирати та посилювати конструкцію вже на новому місці.

Якщо новий власник ще не підготував ділянку для встановлення будинку, споруду можуть тимчасово залишити на спеціальній платформі над землею. Водночас перевозити будинки на острові дозволяють лише з середини вересня до 15 червня, коли на Нантакеті менше туристів і транспорту.

