Почему дом на Нантакете отдают бесплатно?

Сооружение расположено на так называемом "Острове миллиардеров" в штате Массачусетс, пишет The Mirror.

Владелец дома Дин Лэмп сначала хотел продать его почти за 3 миллиона долларов, но решил отдать при одном условии – перевезти дом за указанный срок.

На это повлияли правила, которые ввели на Нантакете в 2024 году. Местная программа Demolition Delay Bylaw должна уменьшить количество сносов старых домов и поощрить владельцев переносить их в другие части острова.

Новый владелец должен организовать перевозку дома в течение 180 дней. Местный риелтор Шелли Локвуд объяснила, что из-за дефицита земли и чрезвычайно высоких цен на недвижимость перевозки домов здесь давно стало привычным явлением.

Земля в этом городе очень дорогая, но и свободных участков на острове почти не осталось, поэтому люди готовы покупать дома, чтобы получить участок. Затем сооружения перевозят в другие районы вместо сноса,

– объясняет она.

Дом площадью примерно 161 квадратный метр имеет три спальни, две ванные комнаты и просторную кухню. Несмотря на то, что дом возвели много лет назад, он до сих пор имеет ухоженный вид.

Почему транспортировка дома может стать большой проблемой?

Несмотря на бесплатность дома, его перевозки остается дорогим и технически сложным процессом. На Нантакете работают компании, которые готовят большие дома к транспортировке и перемещают их в другие части острова.

Представитель компании Toscana Corp Карл Елеми рассказал, что при перевозке нужно учитывать десятки деталей. На процесс влияют узкие дороги, деревья, линии электропередач и плотная застройка острова.

По его словам, перевозка дома частями не всегда упрощает работу. После транспортировки отдельные части сооружения приходится снова собирать и усиливать конструкцию уже на новом месте.

Если новый владелец еще не подготовил участок для установки дома, сооружение могут временно оставить на специальной платформе над землей. В то же время перевозить дома на острове позволяют только с середины сентября до 15 июня, когда на Нантакете меньше туристов и транспорта.

