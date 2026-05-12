Почему имение под Киевом сравнивают с замком Дракулы?

Как рассказал в видео риелтор Роман Падун, в селе Зазимье Броварского района, в 8 километрах от Киева, продают готический особняк, который в сети давно прозвали "замком Дракулы".

Смотрите также Колодец прямо в комнате: в Карпатах продают необычный дом-лабиринт

Именно внешний вид имения и сделал его популярным в соцсетях. Каменный фасад, массивные резные двери и темный интерьер создают атмосферу, которая больше напоминает декорации к мистическому фильму, чем обычный загородный дом. В видео риэлтор отдельно обратил внимание на "средневековый" стиль дома и детали интерьера.

Несмотря на старинный вид, дом возвели по современным технологиям и с использованием качественных материалов. Имение имеет трехуровневый фундамент, а в подвале обустроено помещение, которое может служить бомбоубежищем.

Сам дом площадью 400 квадратных метров, а вокруг дома обустроили территорию на 0,75 гектара. Возле имения есть озеро, беседка с фонтаном, фруктовый сад и розарий.

Рядом обустроили отдельный дом для персонала и охраны площадью 150 квадратных метров с гаражом и хозяйственными помещениями. На участке также есть конюшня на двух лошадей и профессиональный плац с еврогрунтом для тренировок.

Что есть внутри готического дома за 800 тысяч долларов?

Интерьер поместья оформили в стиле люкс с большим количеством антикварных деталей. Больше всего внимания привлекают большие холлы с 12-метровыми потолками и французская мебель, которой более 300 лет.

В доме обустроили каминный зал, библиотеку, телевизионную комнату, просторную столовую и большую кухню. Также в имении есть гостевая спальня, гардеробная и отдельная комната для хранения меховой одежды.

Отдельной деталью стал винный погреб, который только усиливает атмосферу старинного замка. В интерьере много дерева, камня и массивных декоративных элементов, из-за чего дом больше напоминает частный музей или декорацию к историческому фильму.

Владелица, блогерка Миледи, ранее рассказывала, что имение сделали полностью автономным. В доме есть скважина с немецкой системой очистки воды и "умная" система отопления. По словам блогера, дизайн и ремонт продумывали так, чтобы дом не нуждался в обновлении годами.

Как в Португалии продают 100-летний дворец?

В Португалии выставили на продажу 100-летний дворец, который десятилетиями стоит заброшенным и постепенно разрушается. Бывшая роскошная резиденция сохранила часть интерьеров, но новому владельцу придется вкладывать значительные средства в восстановление.

Несмотря на разрушение, во дворце сохранились отдельные элементы декора. На стенах еще видны фрески и декоративная роспись, в некоторых комнатах остались деревянные панели. Фасад сочетает гранит, мрамор, керамику и кованое железо, что характерно для португальского модерна. Именно эти детали формируют узнаваемый вид здания даже в нынешнем состоянии.