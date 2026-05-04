Сколько стоит 100-летний дворец в Португалии?

Имение в городе Ковильян выставили на продажу примерно за 1,35 миллиона евро, пишет Daily Mail.

Смотрите также Украинцы купили старый заброшенный дом: какой потенциал они там увидели

Дворец занимает около 850 квадратных метров, а территория вокруг него превышает 10 тысяч квадратных метров. Внутри обустроены девять спален и шесть ванных комнат, а также просторные залы, балконы и смотровые зоны, сохранившие планировку большой частной резиденции.

В каком состоянии дворец сейчас и как он выглядит?

Здание стоит заброшенным уже около 30 лет и сейчас находится в запущенном состоянии. Длительное отсутствие ухода сказалось как на фасаде, так и на внутренних помещениях, поэтому объект нуждается в полной реставрации.

100-летний дворец в Португалии среди домов / Фото Prummo Group

Несмотря на разрушение, во дворце сохранились отдельные элементы декора. На стенах еще видны фрески и декоративная роспись, в некоторых комнатах остались деревянные панели. Фасад сочетает гранит, мрамор, керамику и кованое железо, что характерно для португальского модерна. Именно эти детали формируют узнаваемый вид здания даже в нынешнем состоянии.

Интерьер старого дворца в Португалии / Фото Prummo Group

Как пишет АН "Prummo Imóveis", которое занимается рекламой этого дворца, особняк можно превратить в "волшебную резиденцию, штаб-квартиру учреждения или туристический или культурный объект инвестиций".

Что известно о заброшенном имении?

Дворец начали возводить в 1915 году, а строительство продолжалось около пяти лет. Его создала семья бельгийского бизнесмена Жозефа Бугона. Несмотря на масштаб и сложность проекта они проживали там всего несколько лет.

Впоследствии здание изменило назначение и перешло в административное использование. В разные периоды там работали подразделения трудового суда, а также действовала организация INATEL, что повлияло на функциональное наполнение помещений.

Интересно! Город Ковильян известен как центр текстильной промышленности, из-за чего его называли "Манчестером Португалии", а сейчас город сочетает историческое наследие с ролью университетского и туристического центра.

Имение имеет статус памятника, поэтому восстановление усложнится еще больше. Новому владельцу придется согласовывать любые изменения с органами власти. А из-за больших масштабов здания ремонт может затянуться на годы и стоить немало.

Как еще один старый дом создал проблемы для новых владельцев?

В Великобритании супруги купили 500-летний коттедж, но вместо уютного жилья получили дом с грибком, мертвыми грызунами и дырявой крышей. За почти год ремонта они смогли лишь частично привести его в порядок.

Проблемы коснулись и коммуникаций. Электросеть не соответствовала требованиям безопасности, поэтому дом не прошел проверку и нуждался в полной замене проводки. Из-за ограниченного бюджета супругам приходится делать все работы постепенно, поэтому ремонт до сих пор продолжается.