Как супруги решились купить яхту вместо обычного дома?

Когда писательская карьера женщины начала приносить стабильный доход, супруги решили попробовать необычный формат жизни и перебраться ближе к океану, рассказала Эми Морин на платформе CNBC.

Идея жить на воде принадлежала мужу Эми – Стиву. Сначала они приобрели место в яхт-клубе во Флорида-Кис.

За него пара заплатила 106,5 тысячи долларов онлайн, даже без просмотра территории. Еще примерно 10 тысяч долларов потратили на обустройство небольшого участка на берегу.

Саму яхту купили у предыдущего владельца примерно за 80 тысяч долларов. Судно имело три каюты и два санузла, однако нуждалось в ремонте, поэтому стоило дешевле. Всего на новый образ жизни супруги потратили около 186,5 тысячи долларов.

Яхта, которую приобрели супруги во Флорида-Кис / Фото Эми Морин

В декабре 2015 года они переехали на яхту вместе с собакой и котом. Свой дом в штате Мэн оставили, потому что сначала воспринимали переезд как временное приключение. Прошло более десяти лет, а парусник до сих пор остается их основным жильем.

Сколько стоит жизнь на яхте во Флориде?

Несмотря на большие стартовые расходы, ежемесячное содержание яхты обходится супругам примерно в 1 200 долларов. Для США, особенно для популярного региона Флорида-Кис, это относительно небольшая сумма.

Налог на имущество на пристани для лодок низкий, а наши ежемесячные расходы на лодке меньше, чем если бы они жили в доме,

– рассказывает Эми.

В эту сумму входят расходы на электроэнергию, интернет и мобильную связь, страхование, налог на имущество, взносы яхт-клуба и очистка корпуса судна. Членство в яхт-клубе также покрывает воду, вывоз мусора, кабельное телевидение и откачку сточных вод.

Ежемесячно супруги нанимают дайвера, который очищает нижнюю часть яхты от водорослей и моллюсков. За годы жизни на борту они также обновили кондиционеры, потолок и санузлы. Большинство ремонтов выполняли самостоятельно, чтобы не тратить большие суммы на обслуживание.

Как выглядит плавучее жилье и что есть внутри?

Яхта фактически превратилась в компактный дом на воде. Внутри обустроили три каюты, два санузла, кухню и небольшую рабочую зону. Именно возможность работать дистанционно позволила супругам полностью перейти на жизнь у океана.

Интерьер внутри / Фото Эми Морин

Эми Морин говорит, что больше всего ей нравится постоянный контакт с природой. Вместо офиса без окон она ежедневно видит океан, закат и побережье Флориды.

Впрочем, жизнь на воде имеет и свои трудности. Во время штормов яхту сильно качает, а поломка кондиционера в жарком климате Флориды быстро превращается в серьезную проблему. Несмотря на это, супруги продолжают жить на борту и постепенно совершенствует свой плавучий дом.

Как другие супруги превратили автобус в жилье?

Британская пара решила воспользоваться трендом компактного жилья, который набирает популярность из-за высокой стоимости недвижимости. Вместо дорогого крошечного дома в Великобритании супруги выбрали значительно более дешевый вариант – старый городской автобус.

Транспорт купили фактически перед списанием, ведь его уже готовили к утилизации. Однако новые владельцы увидели потенциал в прочном корпусе и просторном салоне, который впоследствии стал основой для будущего жилья.