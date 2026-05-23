Старый дом за 1 500 долларов стал домом мечты

Дом в одном из сел Одесской области его владелица Ульяна приобрела еще 15 лет назад. О процессе восстановления жилья в ютубе рассказала ее подруга Анастасия Сокол.

Тогда старый столетний дом стоил примерно 1 500 долларов. За это время дом полностью реконструировали: достроили новую часть, перекрыли крышу и создали вокруг атмосферный сад.

По словам Анастасии, все начиналось без больших бюджетов, но с огромного желания изменить свою жизнь.

Особое внимание уделили двору. Пространство оформляли в стилистике японского сада, хотя в конце концов он соединил элементы пейзажного дизайна с природными особенностями местности. "Местный ландшафт довольно холмистый и чем-то напоминает японские пейзажи", – говорит женщина.



Дом в процессе ремонта / Скриншот из видео

Японский сад, пруд и беседка с видом на закат

Одной из главных изюминок двора стал сад с полянами, зелеными уголками и прудом. По словам владелицы, водоем имел символическое значение – в японской культуре вода ассоциируется со спокойствием и гармонией.

Сначала пруд планировали большим, однако из-за высокой стоимости часть территории пришлось засыпать. Несмотря на это, хозяевам удалось создать атмосферное место для отдыха и уединения.

Также на участке построили просторную беседку, ориентированную на восток и запад солнца. Именно там летом можно наблюдать рассветы, закаты и отдыхать среди природы.

Создание сада стало для Ульяны не только творческим процессом, но и способом психологического восстановления.

"Такая работа с пространством и растениями – это просто вдохновение для души", – делится Анастасия.



Дом после ремонта / Скриншот из видео

Интерьер с отреставрированной мебелью и печью ручной работы

Дом имеет две отдельные жилые зоны с кухнями, спальнями и санузлами. Часть пространства отапливает камин, а в пристройке установили печь, созданную местным мастером. В интерьере соединили аутентичные элементы, реставрированную мебель и предметы ручной работы.

Например, в доме сохранили старый улей с номером, а часть мебели осталась еще от предыдущих хозяев.

Особую атмосферу создают картины, гербарии и декоративные вещи, которые хозяева собирали годами. Часть художественных работ дома дарят гости.



Дом внутри / Скриншот из видео

Другие истории обустройства старых домов

Семья, которая купила старый дом на Днепропетровщине за 8 тысяч долларов, призналась, что жизнь в селе оказалась значительно сложнее, чем они ожидали. Постоянные ремонты, большие расходы и бытовые трудности заставили владельцев по-другому посмотреть на переезд за город. История показывает, что при покупке старого дома важно учитывать не только цену или атмосферу, но и состояние коммуникаций, дома и готовность к значительным вложениям.

Еще одна супруги украинцев, которые переехали из города в старый дом в селе, показали, как изменили дом через полгода после покупки. За это время хозяева постепенно обновили интерьер, обустроили двор и адаптировали пространство для комфортной жизни. Владельцы признаются, что несмотря на трудности сельского быта не жалеют о переезде, ведь именно там нашли покой и возможность жить ближе к природе.