Почему найти дом оказалось непросто?

Супруги хотели найти жилье недалеко от города, но в то же время ближе к природе и более спокойному ритму жизни. Своей историей владельцы дома делятся в тиктоке "будни фрилансера".

Должна сразу признать, что поиски давались нам трудно, потому что очень много людей также приобрели дома в селах, и хороших вариантов осталось мало, – рассказала владелица в видео.

В какой-то момент паре даже начало казаться, что дом, который бы отвечал всем их пожеланиям, уже кто-то купил. Но впоследствии они наткнулись на объявление о небольшом доме под лесом. Новые владельцы рассказали, что село расположено всего лишь в 8 километрах от Умани. Там также есть школа, детсад, поселковый совет, магазины и отделение полиции.

Несмотря на слова комментаторов, владельцы не считают такую жизнь "далекой от цивилизации". По их словам, жители крупных городов часто ежедневно тратят на дорогу значительно больше времени, а они взамен будут возвращаться домой в собственный дом возле леса.

Как владельцы обустраивают дом после переезда?

После покупки дома пара сразу взялась за первые работы. Одной из главных задач стало проведение воды в дом.

Для этого владельцы решили бурить скважину – работы обошлись в 91,5 тысячи гривен. После ее обустройства нужно было выкопать траншеи для труб. Эту работу мужчина выполнял самостоятельно после работы, поэтому процесс занял немало времени.

Когда траншеи были готовы, владельцы пригласили мастера, который должен был подвести воду к дому. Работы пришлось проводить под мелким дождем, однако откладывать их не стали.

В результате воду к дому уже удалось провести. Владельцы говорят, что впереди еще много работы, поэтому в дальнейшем они продолжат показывать ремонт и обустройство жилья.

Сколько придется потратить на ремонт старого дома?

Несмотря на то, что старый дом в селе иногда можно купить за относительно небольшие деньги, после покупки владельцев часто ждут значительно большие расходы. Многие дома требуют не только косметического обновления, но и полноценного ремонта коммуникаций, крыши или перекрытий.

Как рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24 Каналу, в 2026 году базовый ремонт старого дома стоит примерно 200 – 400 долларов за квадратный метр. Если же дом в плохом состоянии и требует серьезной реконструкции, расходы могут вырасти до 400 – 800 долларов за квадрат.

Таким образом, обновление небольшого дома площадью около 50 квадратных метров может обойтись обновление небольшого дома площадью около 50 квадратных метров может обойтись в 10 – 20 тысяч долларов. Если же придется менять коммуникации, ремонтировать крышу и утеплять жилье, сумма может вырасти до 20 – 40 тысяч долларов.

Эксперты объясняют, что в старых домах владельцы часто вынуждены менять электричество, трубы и часть конструкций дома. Отдельной проблемой остается вода и канализация, ведь во многих селах до сих пор нет централизованных коммуникаций. Именно поэтому владельцы нередко бурят скважины и самостоятельно обустраивают систему водоснабжения.

На общую стоимость ремонта также влияют цены на стройматериалы, работу мастеров и доставку материалов. Поэтому многие украинцы постепенно восстанавливают старые дома и берут часть работ на себя.

Как выглядит дом, которому более 111 лет?

Среди карпатских лесов спряталась старый дом, которому уже более 111 лет. Ее владелица Николь говорит, что в доме до сих пор нет света, воды или нормальной связи, но семья все равно приезжает сюда, чтобы побыть в тишине среди гор. Владелица вместе с мамой уже примерно девять лет ухаживает за домом: убирает, ремонтирует, подкрашивает стены и топит печь, чтобы дом не разрушался.