Як жінка перетворила стару швидку на будинок на колесах?

32-річна Саманта Хоул з Вісконсину купила колишню машину швидкої допомоги у приватного власника приблизно за 7 тисяч доларів, пише People.

Автомобіль знайшли через маркетплейс, а всередині на той момент залишалося майже все стандартне обладнання для швидкої.

Американка розповіла, що спеціально шукала саме швидку допомогу, адже такі машини мають більше простору, високу стелю та вже мають частину систем, корисних для життя у фургоні.

Разом із батьком Саманта вирішила повністю переобладнати автомобіль для подорожей. Загалом на реконструкцію витратили понад 25 тисяч доларів. Частину робіт вони виконували самостійно, щоб не наймати майстрів.

Як виглядає фургон зсередини зараз / Фото Саманти Хоул

Коли жінка тільки купила фургон, на кузові були червоні смуги та спеціальні наліпки. Пізніше їх прибрали, але форма автомобіля все одно одразу видає його минуле.

Що змінилося всередині колишньої машини швидкої допомоги?

Після реконструкції старий медичний транспорт перетворився на повноцінний житловий фургон. Замість нош усередині встановили розкладний диван-ліжко, а також облаштували місця для зберігання речей. Про це жінка розповідає на своїй інстаграм сторінці somewhere_in_between__.

У машині також з'явилися душ і газова плита, завдяки чому Саманта може подорожувати. Для комфортного життя у фургоні вони з батьком провели електрику, облаштували систему водопостачання та додали утеплення.

Водночас деякі елементи старої швидкої залишилися навіть після перебудови. Наприклад, у машині досі працює система air ride, яка раніше допомагала опускати кузов для завантаження нош. Саманта зізналася, що з цією системою вже виникали технічні проблеми.

Як незвичний фургон привертає увагу людей?

Власниця каже, що люди майже завжди впізнають у її житловому фургоні колишню швидку допомогу. За словами американки, під час подорожей люди регулярно запитують її та хочуть роздивитися незвичний автомобіль ближче.

Я кажу людям: якщо хочете бути непомітними, не купуйте машину швидкої допомоги,

– жартує Саманта.

Втім, життя на колесах виявилося не таким простим, як вона очікувала спочатку. Під час подорожей уже довелося міняти водяний насос, ремонтувати душ та усувати наслідки замерзання труб. Саманта каже, що постійний рух і тривалі поїздки регулярно створюють нові технічні проблеми, але саме свобода подорожей компенсує всі ці труднощі.

