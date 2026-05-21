Где построят Амброзианский монастырь?

Проект разработала итальянская студия Stefano Boeri Architetti по заказу Миланской архиепархии, пишет Dezeen.

Новый монастырь планируют возвести в Миланском инновационном районе MIND – на территории, где в 2015 году проходила всемирная выставка Expo.

По замыслу архитекторов, комплекс будет базироваться на традиционной модели христианского монастыря, но будет иметь современное городское прочтение. Здание будет стоять на углу двух улиц, поэтому волнистая крыша не только будет формировать силуэт комплекса, но и создавать защищенный проход вокруг центрального сада.

Сад в монастыре / Фото Dezeen

Сам сад станет одной из главных частей проекта. Его задумали как пространство для жителей района и гостей города, но в то же время он должен сохранять спокойную атмосферу монастыря. Архитекторы отказались от идеи закрытого комплекса за высокими стенами. Вместо этого монастырь хотят органично вписать в городское пространство и сделать более открытым для людей.

Мы стремились создать новый Амброзианский монастырь с единой и открытой архитектурой, пространственная композиция которого символизировала бы объятия новой церкви,

– отметил основатель архитектурного бюро Stefano Boeri Architetti Стефано Боери.

Чем особенна крыша нового монастыря?

Самым выразительным элементом комплекса станет изящная крыша, которая будет окутывать монастырские галереи и постепенно подниматься над церковью. А над алтарем – будет достигать самой высокой точки.

Благодаря такой форме здание будет напоминать большой парус, развернутый над главным сакральным пространством монастыря. В то же время крыша будет выполнять не только декоративную функцию. Она объединит различные части комплекса и подчеркнет главную архитектурную ось, ведущую к алтарю.

Как будет выглядеть монастырь / Фото Dezeen

Открытые галереи, центральный сад и проходы между корпусами будут создавать плавный переход между городским пространством и территорией монастыря. Благодаря этому комплекс не будет выглядеть отделенным от района или закрытым для людей.

Что будет внутри комплекса?

Церковь в новом монастыре будет рассчитана на 350 верующих. Кроме нее, на территории комплекса предусмотрели общие помещения, библиотеку, учебные комнаты, амфитеатр под открытым небом и пять жилых корпусов.

В комплексе должны сочетаться проживание, обучение, встречи и общение с обществом. Именно поэтому в проекте важную роль играют не только церковь или жилые корпуса, но и промежуточные пространства – галереи, сад, открытый амфитеатр и комнаты для обучения.

