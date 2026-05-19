Как создали плавучий дом в Дании?

Плавучее пространство Bedding 1 открыли в канале Arsenalgraven возле искусственного "Бумажного острова" в Копенгагене. Проект разработали датские архитектурные студии Arcgency и Mast, пишет Dezeen.

Авторы проекта вдохновлялись судостроительной историей города. Форму дома сделали похожей на деревянные конструкции, из которых когда-то спускали корабли на воду на местных верфях. Само сооружение возвел последний судостроительный завод в центре Копенгагена.

Bedding 1 была задумана как нечто, принадлежащее воде, физически и концептуально,

– рассказал основатель Arcgency Мадс Меллер.

Площадь Bedding 1 составляет 230 квадратных метров. Для строительства использовали древесину дугласии, а крышу покрыли анодированным цинком. Большие панорамные окна открывают дом к каналу и наполняют его естественным светом.

В студии Mast объяснили, что хотели сделать воду частью повседневной жизни горожан. Поэтому Bedding 1 создали не как отдельную инсталляцию, а как место, где можно отдыхать, встречаться с друзьями или оставаться на ночь.

Плавучий дом стал первым из трех объектов, которые планируют построить в этом районе. У "Бумажного острова" также хотят обустроить пирсы и плавучий сад для жителей и гостей района.

Что обустроили внутри плавучего дома?

На верхнем уровне Bedding 1 создали общественное пространство для встреч, событий и отдыха. Его будут использовать как общую площадку для жителей и гостей.

На нижнем уровне обустроили две квартиры для гостей жителей острова. Они имеют выход на деревянную террасу прямо у воды, где можно отдыхать или проводить время у воды.

Рядом с домом предусмотрели места для лодок и каяков. Так архитекторы хотели еще теснее соединить пространство с гаванью и ежедневной жизнью района.

Интерьер выполнили в светлых оттенках с минималистичным оформлением. Внутри установили большие окна с видом на канал, чтобы даже из комнат сохранить ощущение открытого водного пространства.

