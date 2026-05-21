Де збудують Амброзіанський монастир?

Проєкт розробила італійська студія Stefano Boeri Architetti на замовлення Міланської архієпархії, пише Dezeen.

Новий монастир планують звести в Міланському інноваційному районі MIND – на території, де у 2015 році проходила всесвітня виставка Expo.

За задумом архітекторів, комплекс базуватиметься на традиційній моделі християнського монастиря, але матиме сучасне міське прочитання. Будівля стоятиме на розі двох вулиць, тому хвилястий дах не лише формуватиме силует комплексу, а й створюватиме захищений прохід навколо центрального саду.

Сад у монастирі / Фото Dezeen

Сам сад стане однією з головних частин проєкту. Його задумали як простір для мешканців району та гостей міста, але водночас він має зберігати спокійну атмосферу монастиря. Архітектори відмовилися від ідеї закритого комплексу за високими мурами. Натомість монастир хочуть органічно вписати в міський простір і зробити відкритішим для людей.

Ми прагнули створити новий Амброзіанський монастир із єдиною та відкритою архітектурою, просторова композиція якого символізувала б обійми нової церкви,

– зазначив засновник архітектурного бюро Stefano Boeri Architetti Стефано Боері.

Чим особливий дах нового монастиря?

Найвиразнішим елементом комплексу стане витончений дах, який огортатиме монастирські галереї та поступово підійматиметься над церквою. А над вівтарем – досягатиме найвищої точки.

Завдяки такій формі будівля нагадуватиме велике вітрило, розгорнуте над головним сакральним простором монастиря. Водночас дах виконуватиме не лише декоративну функцію. Він об'єднає різні частини комплексу та підкреслить головну архітектурну вісь, що веде до вівтаря.

Як виглядатиме монастир / Фото Dezeen

Відкриті галереї, центральний сад і проходи між корпусами створюватимуть плавний перехід між міським простором і територією монастиря. Завдяки цьому комплекс не виглядатиме відокремленим від району чи закритим для людей.

Що буде всередині комплексу?

Церква в новому монастирі буде розрахована на 350 вірян. Крім неї, на території комплексу передбачили спільні приміщення, бібліотеку, навчальні кімнати, амфітеатр просто неба та п'ять житлових корпусів.

У комплексі мають поєднатися проживання, навчання, зустрічі та спілкування з громадою. Саме тому в проєкті важливу роль відіграють не лише церква чи житлові корпуси, а й проміжні простори – галереї, сад, відкритий амфітеатр і кімнати для навчання.

