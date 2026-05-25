Після Другої світової війни Нефф шукав спосіб створити дешеве й швидке житло для масового будівництва. Архітектор вірив, що такі бетонні будинки можна буде зводити менш ніж за дві доби, а сама конструкція витримуватиме пожежі, землетруси й сильні буревії, пише Realtor.com.

Як будували "будинок-бульбашку"?

Технологія Airform помітно відрізнялася від звичайного будівництва. Спочатку на ділянці встановлювали величезний надувний балон, який задавав форму майбутнього будинку. Поверх нього натягували металеву сітку, а потім покривали її кількома шарами бетону.

У результаті будинок отримував плавну купольну форму без звичних прямих стін і гострих кутів. Саме через це споруду почали називати "будинком-бульбашкою".

Як виглядає будинок з округлими стінами / Фото Realtor.com

Ідея технології виникла випадково: під час гоління архітектор звернув увагу на мильну бульбашку та замислився, чи можна буквально "будувати за допомогою повітря". До цього Нефф був відомий насамперед як автор розкішних будинків для голлівудських знаменитостей.

Він сподівався, що такі споруди стануть новим типом житла після війни. Попри плани, технологія так і не стала масовою, а більшість Airform-будинків із часом знесли.

Чим особливий інтер'єр будинку?

У червні 2025 року будинок придбали колишня керівниця Walt Disney Co. Прія Гірішанкар та керівник Carvana Деймон Клеклер. Вони заплатили за нього 1,68 мільйона доларів, коли попередній власник уже почав ремонт.

Площа цього будинку становить близько 112 квадратних метрів. Усередині майже немає прямих ліній: округлі стіни плавно переходять у стелю, через що простір нагадує одну суцільну оболонку. Центральною частиною інтер'єру стала вітальня з круглим каміном, який повторює форму самої споруди.

Інтер'єр будинку-бульбашки / Фото Realtor.com

Через незвичну архітектуру навіть меблі довелося підлаштовувати під простір. Наприклад, у будинку встановили вигнутий диван, який повторює лінії стін. У кухні також з'явилися нові дерев'яні шафи та велике вікно, що пропускає більше природного світла.

За десятиліття будинок кілька разів оновлювали. У 1960-х роках на території облаштували підземне бомбосховище. Воно розташоване приблизно на 4,5 метра під землею та займає площу близько 21 квадратного метра. Сховище збереглося як частина комплексу поруч із головною купольною спорудою.

