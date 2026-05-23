Історія появи знаменитих труллі

Детальніше про унікальні італійські будівлі йдеться на сайті ЮНЕСКО.

Ці будинки називаються труллі. Вони є прикладом давньої технології будівництва без використання цементу чи розчину. Такі будинки зводили методом сухої кладки – з вапнякового каміння, яке збирали на сусідніх полях.

Головна архітектурна особливість труллі – пірамідальні або конусні дахи з кам'яних плит. Більшість будинків розташовані саме в Альберобелло, де збереглося понад 1 500 таких споруд.

За даними ЮНЕСКО, поселення на території сучасного Альберобелло існували ще приблизно з 1000 року. А самі труллі почали активно будувати в середині XIV століття.

Спочатку такі споруди використовували як тимчасові укриття для фермерів, склади або житло для дрібних землевласників і сільськогосподарських працівників. Згодом поселення розросталося, і до кінця XVIII століття тут уже мешкали понад 3 500 людей.

Унікальні будинки на півдні Італії / Фото Tim Schnarr

Чому труллі вважають унікальною архітектурною спадщиною?

ЮНЕСКО підкреслює, що труллі є одним із найкраще збережених прикладів традиційної середземноморської архітектури. Організація також зазначає, що ці будинки досі залишаються житловими, що робить їх не просто історичною пам'яткою, а частиною сучасного міського середовища.

Особливу увагу експерти звертають на автентичність будівель. Для зовнішнього оздоблення й сьогодні використовують вапно, а місцева влада контролює, щоб історичні будинки не перебудовували у спосіб, який змінює їхній вигляд.

ЮНЕСКО зазначає, що головними ризиками для історичних кварталів Альберобелло залишаються надмірний туризм та зменшення кількості постійних мешканців. Ще у звіті про стан збереження пам'ятки вказували, що частину будинків переобладнали для туристичного бізнесу, тоді як деякі труллі залишаються покинутими.

Водночас Італія продовжує працювати над збереженням історичного району. У 2025 році ЮНЕСКО опублікувало новий план управління обсєктом Світової спадщини, який передбачає захист історичної забудови та розвиток сталого туризму.

Чим цікаві будинки в Норвегії?

У Норвегії досі можна побачити будинки з травою на дахах, хоча ця традиція з'явилася ще багато століть тому. Колись такі дахи були практичним рішенням для суворого скандинавського клімату: шар березової кори, землі та трави добре утримував тепло взимку й захищав оселю від дощу та сильного вітру.

Згодом трав'яні дахи стали однією з архітектурних особливостей країни та символом гармонії з природою. Сьогодні їх використовують не лише на старих дерев'яних будинках, а й у сучасній архітектурі. Такі "живі дахи" допомагають покращувати теплоізоляцію, поглинають дощову воду та роблять будинки більш енергоефективними.