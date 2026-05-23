История появления знаменитых трулли

Подробнее об уникальных итальянских зданиях говорится на сайте ЮНЕСКО.

Эти дома называются трулли. Они являются примером древней технологии строительства без использования цемента или раствора. Такие дома возводили методом сухой кладки – из известняковых камней, которые собирали на соседних полях.

Главная архитектурная особенность трулли – пирамидальные или конусные крыши из каменных плит. Большинство домов расположены именно в Альберобелло, где сохранилось более 1 500 таких сооружений.

По данным ЮНЕСКО, поселения на территории современного Альберобелло существовали еще примерно с 1000 года. А сами трулли начали активно строить в середине XIV века.

Сначала такие сооружения использовали как временные укрытия для фермеров, склады или жилье для мелких землевладельцев и сельскохозяйственных работников. Со временем поселение разрасталось, и к концу XVIII века здесь уже обитали более 3 500 человек.

Уникальные дома на юге Италии / Фото Tim Schnarr

Почему трулли считают уникальным архитектурным наследием?

ЮНЕСКО подчеркивает, что трулли является одним из наиболее хорошо сохранившихся примеров традиционной средиземноморской архитектуры. Организация также отмечает, что эти дома до сих пор остаются жилыми, что делает их не просто историческим памятником, а частью современной городской среды.

Особое внимание эксперты обращают на аутентичность зданий. Для внешней отделки и сегодня используют известь, а местные власти контролируют, чтобы исторические дома не перестраивали способом, который меняет их вид.

ЮНЕСКО отмечает, что главными рисками для исторических кварталов Альберобелло остаются чрезмерный туризм и уменьшение количества постоянных жителей. Еще в отчете о состоянии сохранения памятника указывали, что часть домов переоборудовали для туристического бизнеса, тогда как некоторые трулли остаются заброшенными.

В то же время Италия продолжает работать над сохранением исторического района. В 2025 году ЮНЕСКО опубликовало новый план управления объектом Всемирного наследия, который предусматривает защиту исторической застройки и развитие устойчивого туризма.

Чем интересны дома в Норвегии?

В Норвегии до сих пор можно увидеть дома с травой на крышах, хотя эта традиция появилась еще много веков назад. Когда-то такие крыши были практичным решением для сурового скандинавского климата: слой березовой коры, земли и травы хорошо удерживал тепло зимой и защищал дом от дождя и сильного ветра.

Впоследствии травяные крыши стали одной из архитектурных особенностей страны и символом гармонии с природой. Сегодня их используют не только на старых деревянных домах, но и в современной архитектуре. Такие "живые крыши" помогают улучшать теплоизоляцию, поглощают дождевую воду и делают дома более энергоэффективными.