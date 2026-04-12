Почему норвежцы начали делать крыши с травой?

Как объясняют в Roof House Pedia, такие крыши используют еще со времен викингов. Основой конструкции является деревянный каркас, слой березовой коры для гидроизоляции и дерн с травой сверху.

Главная причина таких крыш – суровый климат. В Норвегии холодные зимы, сильные ветры и значительное количество осадков, поэтому жилье нуждалось в максимально эффективной защите. Толстый слой грунта работает как природный утеплитель: он удерживает тепло зимой и помогает сохранять прохладу летом.

Кроме того, дерн выполняет еще одну важную функцию – он утяжеляет крышу и делает дом более устойчивым к порывам ветра. В регионах с открытой местностью это критически важно, ведь легкие кровли могли просто сорваться во время ураганов.

Не менее важным был и экономический фактор. Земля, трава, древесина и кора были доступными материалами, которые не требовали сложного производства или транспортировки. Именно поэтому травяные крыши стали массовым и практичным решением для сельских домов.

Фактически это был идеальный ответ на местные условия: простая технология, которая одновременно утепляла, защищала и не требовала больших затрат.



Дома с травой на крыше имеют давнюю традицию / Фото Bernie Elvin

Почему такие крыши снова становятся популярными?

Сегодня идея "живых крыш" возвращается уже как элемент современной архитектуры. Как отмечает House & Garden, зеленые крыши помогают:

уменьшать перегрев зданий;

удерживать дождевую воду;

улучшать качество воздуха.

Также они могут снижать расходы на отопление и кондиционирование, что делает их выгодными в долгосрочной перспективе.

Как объясняют эксперты, это и красиво, и выгодно. Травяные крыши позволяют домам "сливаться" с природой и одновременно выполняют практические функции: утепляют, защищают и даже продлевают срок службы кровли.

Именно поэтому сегодня такие решения используют не только в Норвегии, но и в городах по всему миру – от частных домов до общественных зданий.

Подытоживая, заметим, что трава на крышах в Норвегии – это не диковинка и не тренд из соцсетей, а проверенное веками решение. Оно сочетает простоту, экономию и экологичность, и именно поэтому снова возвращается в современную архитектуру.

Какие традиции, связанные с жильем, есть в странах Европы?

В Британии в 17 – 19 веках действовал налог на окна: чем больше их было в доме, тем выше налог, поэтому владельцы массово закладывали часть окон кирпичом, чтобы платить меньше. В результате жилье становилось темным и плохо вентилируемым, а замурованные окна в британских домах до сих пор остаются на фасадах как след этой политики.

В Европе подход к жилью часто существенно отличается от привычного украинцам и может удивлять даже на бытовом уровне. Например, в Германии квартиры нередко сдают вообще без кухни – жители обустраивают ее самостоятельно и даже могут продать следующим арендаторам. В разных странах также большое значение имеют энергоэффективность и практичность жилья, что формирует непривычные для украинцев решения – от подходов к ремонту до особенностей планировки.