Почему квартиры сдают без мебели?

Для украинцев такая картина часто выглядит странной и даже непонятной. Однако в Германии подобная практика давно стала нормой и воспринимается как вполне логичная, сообщают Новости LIVE.

В немецкой жилищной культуре квартира – это значительно больше, чем временное место жительства. Для многих людей она становится долгосрочным домом, где живут десятилетиями. В отличие от других стран, где арендуют жилье на год или два, в Германии договоры часто заключают на очень длительный период – 10, 20, а иногда даже 40 лет. Именно поэтому владельцы недвижимости обычно сдают помещения почти пустыми.

Фактически арендатор получает "чистое пространство", которое может обустроить в соответствии с собственными потребностями и вкусом. Человек самостоятельно решает:

какую бытовую технику установить;

какой высоты должна быть столешница;

сколько шкафов или полок нужно для хранения.

Таким образом кухня становится не частью чужого интерьера, а личной инвестицией в комфорт и функциональность собственного жилья.

Сколько стоит кухня?

Обустройство кухни в Германии – удовольствие не из дешевых. Новая встроенная система легко может стоить от 5 до 15 тысяч евро в зависимости от комплектации, техники и материалов.

Из-за этого на рынке аренды распространена практика договоренностей между жильцами. Человек, который выезжает из квартиры, часто предлагает новому арендатору выкупить уже установленную кухню. Во многих случаях это выгоднее, чем заказывать мебель и технику с нуля.

Если же новый арендатор не соглашается на покупку, предыдущий жилец имеет право демонтировать кухню и забрать ее с собой. В Германии перевозки кухонной мебели во время переезда – обычная практика.

Что говорят правила аренды?

Немецкая система аренды известна своей четкостью и дисциплиной. Принцип Ordnung предусматривает строгое соблюдение условий договора. Если в контракте указано, что квартиру нужно вернуть в первоначальном виде, это означает, что перед выездом придется демонтировать даже те элементы, которые были установлены самостоятельно – например, мойку или шкафы.

Несмотря на это, постепенно ситуация меняется. В 2026 году на рынке все чаще можно увидеть объявления с пометкой EBK – она означает, что квартира уже имеет встроенную кухню. Однако примерно 80% жилья все еще сдается без нее, придерживаясь традиционной модели. С одной стороны, такая система может усложнять переезд и требовать дополнительных расходов. С другой – она позволяет обустроить пространство полностью под себя, создав ощущение настоящего дома, где каждая деталь выбрана лично.

К слову, в Германии власти планируют изменить правила на рынке аренды жилья, чтобы замедлить подорожание квартир и усилить защиту арендаторов. Предложенные ограничения могут коснуться индексированных договоров, краткосрочной аренды, а также дополнительной платы за меблированные квартиры.

Какой документ нужен украинцам для аренды квартиры в Германии?

Во время аренды жилья в Германии арендодатели обычно требуют документ, который подтверждает финансовую надежность арендатора.

Одним из важнейших документов является справка SCHUFA – отчет из немецкого бюро кредитных историй. В ней содержится информация о финансовой репутации человека, в частности наличие долгов или риск неуплаты платежей.

Проверить свои данные в SCHUFA можно бесплатно раз в год, подав запрос на официальном сайте. Однако для подачи арендодателю обычно нужен специальный сертификат Bonitätsauskunft, который стоит примерно 29 евро.