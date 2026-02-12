Как изменится аренда в Германии?

Немецкое правительство расширяет государственное регулирование арендного рынка из-за длительного роста стоимости жилья во многих городах, сообщает "I am Expat".

Новые правила должны ограничить механизмы, которые позволяли быстро повышать арендную плату или обходить действующие ограничения. Больше всего изменений претерпят:

Индексированные договоры аренды . В таких контрактах плата автоматически растет вместе с инфляцией. Теперь повышение планируют ограничить – не более чем на 3,5% в год от базовой арендной ставки.

. В таких контрактах плата автоматически растет вместе с инфляцией. Теперь повышение планируют ограничить – не более чем на 3,5% в год от базовой арендной ставки. Краткосрочные договоры . Если аренда длится более шести месяцев, она будет подпадать под действие механизма сдерживания цен. Это должно уменьшить практику заключения коротких контрактов с последующим резким повышением стоимости жилья.

. Если аренда длится более шести месяцев, она будет подпадать под действие механизма сдерживания цен. Это должно уменьшить практику заключения коротких контрактов с последующим резким повышением стоимости жилья. Платежи за мебель в квартире. Владельцы должны будут четко показывать, сколько арендатор платит за само жилье, а сколько – за мебель. Также планируют установить ограничения на доплаты за меблировку и требования к состоянию и возрасту мебели, за которую берут дополнительную плату.

Усиливается и защита от выселения. Если арендатор погасит задолженность, владелец не сможет автоматически расторгнуть договор аренды. Это должно уменьшить риск потери жилья из-за временных финансовых трудностей.

Параллельно продолжает действовать ограничения на цены в новых договорах аренды в регионах с дефицитом жилья. Это правило продлили до 2029 года. В таких зонах арендная плата обычно не может превышать среднюю рыночную более чем на 10%.

Как это повлияет на украинцев?

Украинцы, которые арендуют жилье в Германии, будут подпадать под те же правила защиты, что и другие арендаторы. Это означает ограничение темпов повышения арендной платы, прозрачные условия договоров и защиту от выселения.

Для тех, кто уже снимает жилье, расходы могут стать более предсказуемыми более предсказуемыми, особенно в городах с высоким спросом на квартиры. Новые требования к меблированному жилью также уменьшат риск скрытых доплат в договорах аренды.

К слову, новые правила не меняют сам уровень спроса на жилье. В крупных городах, где предложение ограничено, поиск квартиры может оставаться сложным даже при более жестком контроле цен.

