Чому квартири здають без меблів ?
Для українців така картина часто виглядає дивною і навіть незрозумілою. Проте в Німеччині подібна практика давно стала нормою і сприймається як цілком логічна, повідомляють Новини LIVE.
У німецькій житловій культурі квартира – це значно більше, ніж тимчасове місце проживання. Для багатьох людей вона стає довгостроковим домом, де живуть десятиліттями. На відміну від інших країн, де орендують житло на рік чи два, у Німеччині договори часто укладають на дуже тривалий період – 10, 20, а іноді навіть 40 років. Саме тому власники нерухомості зазвичай здають помешкання майже порожніми.
Фактично орендар отримує "чистий простір", який може облаштувати відповідно до власних потреб і смаку. Людина самостійно вирішує:
- яку побутову техніку встановити;
- якої висоти має бути стільниця;
- скільки шаф або полиць потрібно для зберігання.
Таким чином кухня стає не частиною чужого інтер'єру, а особистою інвестицією у комфорт і функціональність власного житла.
Скільки коштує кухня?
Облаштування кухні в Німеччині – задоволення не з дешевих. Нова вбудована система легко може коштувати від 5 до 15 тисяч євро залежно від комплектації, техніки та матеріалів.
Через це на ринку оренди поширена практика домовленостей між мешканцями. Людина, яка виїжджає з квартири, часто пропонує новому орендарю викупити вже встановлену кухню. У багатьох випадках це вигідніше, ніж замовляти меблі та техніку з нуля.
Якщо ж новий орендар не погоджується на покупку, попередній мешканець має право демонтувати кухню та забрати її із собою. У Німеччині перевезення кухонних меблів під час переїзду – звична практика.
Що кажуть правила оренди?
Німецька система оренди відома своєю чіткістю та дисципліною. Принцип Ordnung передбачає суворе дотримання умов договору. Якщо в контракті зазначено, що квартиру потрібно повернути у початковому вигляді, це означає, що перед виїздом доведеться демонтувати навіть ті елементи, які були встановлені самостійно – наприклад, мийку або шафи.
Попри це, поступово ситуація змінюється. У 2026 році на ринку все частіше можна побачити оголошення з позначкою EBK – вона означає, що квартира вже має вбудовану кухню. Проте приблизно 80% житла все ще здається без неї, дотримуючись традиційної моделі. З одного боку, така система може ускладнювати переїзд і вимагати додаткових витрат. З іншого – вона дозволяє облаштувати простір повністю під себе, створивши відчуття справжнього дому, де кожна деталь обрана особисто.
До слова, в Німеччині влада планує змінити правила на ринку оренди житла, щоб уповільнити подорожчання квартир і посилити захист орендарів. Запропоновані обмеження можуть торкнутися індексованих договорів, короткострокової оренди, а також додаткової плати за мебльовані квартири.
Який документ потрібен українцям для оренди квартири в Німеччині?
Під час оренди житла в Німеччині орендодавці зазвичай вимагають документ, який підтверджує фінансову надійність орендаря.
Одним із найважливіших документів є довідка SCHUFA – звіт із німецького бюро кредитних історій. У ній міститься інформація про фінансову репутацію людини, зокрема наявність боргів або ризик несплати платежів.
Перевірити свої дані в SCHUFA можна безкоштовно раз на рік, подавши запит на офіційному сайті. Однак для подачі орендодавцю зазвичай потрібен спеціальний сертифікат Bonitätsauskunft, який коштує приблизно 29 євро.