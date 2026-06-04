Скільки коштує житло у Кропивницькому?

Як пише ЛУН, на початку червня середня вартість житла у Кропивницькому демонструє помірне зростання.

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На вторинному ринку медіанна ціна однокімнатної квартири становить 30,5 тисячі доларів. У червні минулого року таке житло коштувало близько 28 тисяч доларів, тому за рік його вартість зросла на 9%.

Двокімнатні квартири наразі продають у середньому за 46,5 тисячі доларів, що на 12% дорожче, ніж торік. Рік тому медіанна ціна перебувала на рівні 41,6 тисячі доларів.

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Найдорожчими залишаються трикімнатні квартири. Станом на початок червня їхня медіанна вартість становить 63,9 тисячі доларів. У червні 2025 року середня ціна дорівнювала 53 тисячам доларів. За рік житло подорожчало на 21%.

Скільки коштує квадратний метр у Кропивницькому?

На первинному ринку середня вартість квадратного метра від забудовника становить 42 тисячі гривень. У червні 2025 року цей показник дорівнював 41,8 тисячі гривень, тож за рік ціна зросла менш ніж на 1%.

Серед новобудов найвищі ціни у житлі бізнес-класу. Середня вартість квадратного метра в цьому сегменті становить 57,8 тисячі гривень.

У новобудовах комфорт-класу медіанна ціна становить 39,7 тисячі гривень за квадратний метр. Економкласу взагалі немає.

До слова, на початку червня у Кропивницькому у продажу є шість житлових комплексів. Для порівняння, у Києві вибір значно більший – 189 новобудов у продажу.

Яка вартість оренди у Кропивницькому?

Оренда житла у місті також зросла порівняно з минулим роком. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 10 тисяч гривень на місяць. У червні 2025 року орендарі в середньому платили 7 тисяч гривень.

Двокімнатні квартири нині здають у середньому за 12 тисяч гривень на місяць. Рік тому медіанна ставка оренди становила 10 тисяч гривень. Ціни зросли через незначне підвищення попиту та обмежену кількість пропозицій.

Які ціни на оренду квартир у великих містах України?

Найдорожча оренда квартир зосереджена в столиці України та кількох обласних центрах на Заході. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначає, що в Києві оренда однокімнатної квартири нині в середньому коштує 400 – 600 доларів на місяць.

Ціна варіюється залежно від району, класу житла та автономності будинку. У нових і якісних житлових комплексах бізнес-класу орендні ставки часто стартують від 800 – 1 000 доларів. За рівнем цін до столиці наближаються Ужгород та Івано-Франківськ.