Сколько стоит жилье в Кропивницком?

Как пишет ЛУН, в начале июня средняя стоимость жилья в Кропивницком демонстрирует умеренный рост.

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На вторичном рынке медианная цена однокомнатной квартиры составляет 30,5 тысячи долларов. В июне прошлого года такое жилье стоило около 28 тысяч долларов, поэтому за год его стоимость выросла на 9%.

Двухкомнатные квартиры сейчас продают в среднем за 46,5 тысячи долларов, что на 12% дороже, чем в прошлом году. Год назад медианная цена находилась на уровне 41,6 тысячи долларов.

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Самыми дорогими остаются трехкомнатные квартиры. По состоянию на начало июня их медианная стоимость составляет 63,9 тысячи долларов. В июне 2025 года средняя цена равнялась 53 тысячам долларов. За год жилье подорожало на 21%.

Сколько стоит квадратный метр в Кропивницком?

На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра от застройщика составляет 42 тысячи гривен. В июне 2025 года этот показатель равнялся 41,8 тысячи гривен, поэтому за год цена выросла менее чем на 1%.

Среди новостроек самые высокие цены в жилье бизнес-класса. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте составляет 57,8 тысячи гривен.

В новостройках комфорт-класса медианная цена составляет 39,7 тысячи гривен за квадратный метр. Экономкласса вообще нет.

К слову, в начале июня в Кропивницком в продаже есть шесть жилых комплексов. Для сравнения, в Киеве выбор значительно больше – 189 новостроек в продаже.

Какова стоимость аренды в Кропивницком?

Аренда жилья в городе также выросла по сравнению с прошлым годом. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 10 тысяч гривен в месяц. В июне 2025 года арендаторы в среднем платили 7 тысяч гривен.

Двухкомнатные квартиры сейчас сдают в среднем за 12 тысяч гривен в месяц. Год назад медианная ставка аренды составляла 10 тысяч гривен. Цены выросли из-за незначительного повышения спроса и ограниченного количества предложений.

Какие цены на аренду квартир в крупных городах Украины?

Самая дорогая аренда квартир сосредоточена в столице Украины и нескольких областных центрах на Западе. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры сейчас в среднем стоит 400 – 600 долларов в месяц.

Цена варьируется в зависимости от района, класса жилья и автономности дома. В новых и качественных жилых комплексах бизнес-класса арендные ставки часто стартуют от 800 – 1 000 долларов. По уровню цен к столице приближаются Ужгород и Ивано-Франковск.