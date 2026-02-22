Як у Німеччині орендарям підтвердити свою платоспроможність?

Де взяти це підтвердження та як це можна зробити безоплатно, розповів адвокат Юрій Демченко.

У Німеччині одним із головних документів є довідка з SCHUFA – німецького бюро кредитних історій. Воно збирає інформацію про фінансове минуле людини та ризик несплати платежів.

Часто люди готові платити за цей документ, але мало хто знає, що безоплатно перевірити свої дані SCHUFA можна один раз на рік за законом ЄС про захист персональних даних.

Такий звіт містить базову інформацію про те, які компанії перевіряли історію людини та чи є у ній якісь записи про борги й інші зобов'язання. Цей звіт надходить поштою приблизно протягом тижня після подання запиту на офіційному сайті SCHUFA і допомагає виявити помилки чи неточності до того, як вони завадять оренді чи іншим фінансовим рішенням.

За що таки треба платити гроші?

Безоплатна інформація призначена лише для людини особисто і навряд чи підійде для подачі орендодавцю. Для цього потрібен спеціальний сертифікат (Bonitätsauskunft або BonitätsCheck), який зазвичай коштує приблизно 29 євро та видається вже у форматі, що прийнятний для власників житла.

Сам кредитний рейтинг має значення не лише при оренді житла – його можуть враховувати також банки, страхові компанії та інші контрагенти при оцінці вашої фінансової надійності.

Як в Німеччині хочуть змінити ринок оренди житла?

У Німеччині уряд готує нові правила оренди, щоб стримати зростання цін і захистити орендарів. Нові обмеження стосуються індексованих договорів, короткострокової оренди та плати за меблі в квартирах.

Це означає, що орендодавці не зможуть піднімати орендну плату занадто швидко в районах із високим попитом. Короткострокові договори можуть бути обмежені максимум шістьма місяцями, щоб вони не обходили правила. Зміни захищають орендарів від швидкого підвищення цін і дають більше стабільності у житлі.