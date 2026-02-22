Как в Германии арендаторам подтвердить свою платежеспособность?

Где взять это подтверждение и как это можно сделать бесплатно, рассказал адвокат Юрий Демченко.

В Германии одним из главных документов является справка из SCHUFA – немецкого бюро кредитных историй. Оно собирает информацию о финансовом прошлом человека и риске неуплаты платежей.

Часто люди готовы платить за этот документ, но мало кто знает, что бесплатно проверить свои данные SCHUFA можно один раз в год по закону ЕС о защите персональных данных.

Такой отчет содержит базовую информацию о том, какие компании проверяли историю человека и есть ли в ней какие-то записи о долгах и другие обязательства. Этот отчет поступает по почте примерно в течение недели после подачи запроса на официальном сайте SCHUFA и помогает выявить ошибки или неточности до того, как они помешают аренде или другим финансовым решениям.

За что же надо платить деньги?

Бесплатная информация предназначена только для человека лично и вряд ли подойдет для подачи арендодателю. Для этого нужен специальный сертификат (Bonitätsauskunft или BonitätsCheck), который обычно стоит примерно 29 евро и выдается уже в формате, что приемлем для владельцев жилья.

Сам кредитный рейтинг имеет значение не только при аренде жилья – его могут учитывать также банки, страховые компании и другие контрагенты при оценке вашей финансовой надежности.

Как в Германии хотят изменить рынок аренды жилья?

В Германии правительство готовит новые правила аренды, чтобы сдержать рост цен и защитить арендаторов. Новые ограничения касаются индексированных договоров, краткосрочной аренды и платы за мебель в квартирах.

Это означает, что арендодатели не смогут поднимать арендную плату слишком быстро в районах с высоким спросом. Краткосрочные договоры могут быть ограничены максимум шестью месяцами, чтобы они не обходили правила. Изменения защищают арендаторов от быстрого повышения цен и дают больше стабильности в жилье.