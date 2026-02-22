Що відомо про найдорожчу оренду житла в Києві?

Детальніше про найдорожчу оренду квартири в Києві розповідаємо з посиланням на оголошення на OLX.

У Києві в оренду пропонують просторі апартаменти площею 265 квадратних метрів із преміальним ремонтом та панорамними краєвидами. Житло розташоване на 15 поверсі 22-поверхового цегляного будинку.

Квартира здається вперше та має авторський інтер'єр. Планування передбачає 4 окремі спальні, кожна з власним санвузлом, а також простору вітальню-студію, кухню площею 55 квадратних метрів.

Оселю повністю укомплектовано дорогими меблями та сучасною технікою – зокрема кавомашиною, посудомийною і сушильною машинами, пральною кімнатою, варильною панеллю та духовою шафою. У квартирі встановлені кондиціонери, підігрів підлоги, система фільтрації води та швидкісний інтернет.

Будинок обладнаний генератором, тож навіть під час блекаутів працюють ліфти, опалення, водопостачання й інтернет.

Такий вигляд має квартира всередині / Фото Space Realty

Для мешканців доступні підземний і гостьовий паркінги, цілодобова охорона. ЖК описують як "місто в місті" – у пішій доступності парки, ресторани, школи, дитячі садки, медичні заклади, супермаркети та станції метро.

Орендарям дозволяють проживання з невеликим песиком вагою до 10 кілограмів. Апартаменти орієнтовані на велику родину або тих, хто цінує простір, приватність і життя у преміальному сегменті в самому серці столиці.

Ціна оренди в місяць становить – 15 тисяч доларів (майже 650 тисяч гривень).

Які середні ціни на оренду квартир у столиці?

Відповідно до даних ЛУН станом на лютий 2026 року вартість оренди житла в Києві показує тенденцію до зниження. За останні пів року ціни на однокімнатні квартири знизилися на 6% у гривні.

Щоб винаймати однокімнатне помешкання у місяць знадобиться в середньому 17 тисяч гривень, двокімнатне – 26 тисяч гривень, а трикімнатне – 43 тисячі гривень.

Що відомо про найдешевшу оренду житла у Львові?

У Львові пропонують двокімнатну квартиру в оренду за 1 000 гривень на місяць або навіть безплатно за певних умов. Житло розташоване в новобудові, на 8 поверсі 11-поверхового будинку. Воно має площу 75 квадратних метрів. Квартира перебуває у стані після будівельників і потребує повноцінного ремонту. Власник шукає орендарів, які готові виконати ремонтні роботи в обмін на проживання без орендної плати.