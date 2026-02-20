Які умови оренди пропонують?

Оголошення про оренду розмістили на платформі OLX. Пропонують як усю триповерхову будівлю, так і комплекс із прилеглою територією площею близько 1,7 тисячі квадратних метрів, зазначено в оголошенні.

Якщо орендувати все приміщення площею 880 квадратних метрів, вартість перевищує 5 тисяч доларів на місяць без урахування комунальних платежів. В оголошенні зазначено, що об'єкт має окремий вхід, закриту територію, паркомісця, автономну котельню та укриття.

Вілла Юліана Макаревича / Фото OLX

Приміщення пропонують використовувати під медичний центр, офіс або культурний простір. Власники дозволяють проведення ремонту та перепланування відповідно до потреб орендаря з урахуванням охоронного статусу будівлі.

Що це за вілла та чому вона має історичну цінність?

Триповерховий будинок звели у 1909 році у стилі пізнього модерну, повідомляє "Бюро спадщини". Проєкт розробив архітектор Людвіг Вельце для родини правознавця Юліана Макаревича. Вілла є зразком міської забудови початку 20 століття з характерним фасадом та декоративними елементами.

Цікаво! Усередині частково збереглися автентичні деталі, зокрема вітражі, виготовлені у Кракові. Об'єкт внесений до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. У радянський період у приміщенні працював обласний дитячий психоневрологічний диспансер.

Як виглядає будинок Юліана Макаревича зсередини / Фото OLX

У 2020 році віллу продали на аукціоні більш ніж за 40 мільйонів гривень. Покупцем стало товариство, пов'язане з львівським будівництвом. Після продажу будівлю планували пристосувати під приватний медичний заклад.

