Чим цей будинок відрізнявся від пізніших панельок?

Будинок звели у 1931 – 1933 роках на сучасній вулиці Григорія Сковороди, 40, пише Телеграф.

Його створили не як типовий житловий об'єкт, а як дослідний майданчик для перевірки ідеї зведення будівель із великих заводських елементів. На відміну від пізніших серійних хрущовок, тут застосували експериментальні конструкції та нестандартні інженерні рішення.

Проєкт розробляла група архітекторів, які працювали над впровадженням індустріальних методів у будівництві. Ідея полягала в тому, щоб частину робіт перенести з будівельного майданчика на завод, а потім лише збирати готові елементи.

Для початку 1930-х років це було новаторським підходом, адже більшість житлових будинків тоді зводили традиційними способами з цегли.

Харків у той час був одним із центрів архітектурних експериментів. У місті з'являлися будівлі конструктивізму, нові житлові комплекси та об'єкти, що відображали ідею швидкої модернізації. Саме в такому середовищі й виник перший панельний житловий будинок, який став технологічним винятком для свого часу.

Яке значення мав цей експеримент для майбутнього будівництва?

Хоча будинок не став зразком для негайного масового копіювання, він продемонстрував можливість використання великих збірних елементів у житловому будівництві. Отриманий досвід згодом врахували під час розробки індустріальних методів, які почали широко застосовувати вже після Другої світової війни.

Саме тоді в СРСР розгорнули масштабні програми зведення типового житла, відомого як панельні багатоповерхівки. Вони будувалися швидко та відносно дешево, що дозволяло частково розв'язати житлову проблему у містах.

