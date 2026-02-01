Чому люди скаржилися на свої будинки?

Про те, які нетипові будинки спроєктували архітектори СРСР та чому вони не є практичними, йдеться на каналі Pribambas TV.

Проєкт із круглими будинками з'явився символічно до Олімпіади у 1980-х. Мав нагадувати п'ять кілець, як олімпійську емблему.

Для того, щоб створити таку форму, архітектор Євген Стамо та інженер Олександр Маркелов дійшли до висновку, що потрібно лише змінити кут з'єднання квартирних блоків у 6 градусів.

Перший такий будинок налічував майже 900 квартир. Та можливість заселити велику кількість людей не стала перевагою. Проєкт був необдуманим і експеримент не зовсім вдався.



Передусім мешканці звертали увагу на кімнати, які були у формі трапеції. Під час меблювання залишались невеличкі трикутні щілини. Їх було неможливо чимось заповнити, а меблі з прямими та чіткими формами теж не вписувалися в інтер'єр.

Важливо! Через те, що частина вікон виходила у "замкнений" двір, сонце рідко потрапляло у квартири, до того ж була погана циркуляція повітря, що зробили своє – кути квартир взимку починали "цвісти".

Що вийшло в результаті?

Після того, як збудували два "кільця" проєкт закрили. На це вплинули собівартість, яка була дуже високою через нестандартні рішення будівництва, та складнощі в логістиці.

Якщо спостерігати з дрона, картинка гарна. Якщо спробувати пожити в такому будинку – знайдете більше мінусів, ніж плюсів.

Чому архітектура СРСР не вражає?

Архітекторка Анастасія Обрізків для медіа Kufer пояснила, чим було спричинене масове будівництво "хрущовок" і чому їх не люблять.

Необхідно було швидко збільшувати обсяги будівництва житлових будинків. А для зручності та швидкості процесів – використовувати типові планування та конструкції, індустріалізувати будівництво та збільшувати кількість поверхів,

– каже архітекторка.

Тож, у СРСР гналися за швидкістю, а не якістю та візуальними рішеннями. Анастасія Обрізків також зазначає, що частина з того, що ми звикли називати "хрущовками" – це видозмінена форма. Деякі будинки мають пофарбований фасад або утеплення, або ж сучасні вікна, що руйнує сприйняття "сірої" архітектури.

Що ще відомо про квартири в СРСР?

Житлова політика СРСР йшла в ногу з економічними та політичними змінами в державі. Кожний період – новий вид будинків, відповідно до потреб та можливостей.

Найгіршими у рейтингу квартир радянських часів є готельки, кращі від них – хрущовки, але не набагато. А от найкращим вважалося житло в царських будинках.