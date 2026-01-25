Як пара вирішила купити церкву?

Історію незвичайного проєкту у Вельсі опублікувало видання The Sun.

53-річна Люсі та її 45-річний чоловік Ріс у 2021 році звернули увагу на будівлю в селі Петерстон, яка тривалий час продавалася. Подружжя часто проїжджало повз цю споруду, а в оголошенні вона була зазначена як уже переобладнаний 5-кімнатний будинок.

Під час огляду з'ясувалося, що будівля фактично залишалася церквою і потребувала масштабної реконструкції. Попри це, пара зважилася на покупку та заплатила за споруду 405 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 23 мільйони гривень).

Під час продажу подружжя попередили, що під підлогою можуть бути поховання – "п'ять або шість" тіл. Колись у таких церквах ховали заможних або впливових мешканців громади. Втім, реальна кількість останків виявилася значно більшою – під дошками знайшли 83 поховання.

Подружжя почало розповідати про шлях перетворення історичної будівлі у Британії на будинок у своєму інстаграмі.

За словами жінки, перші знахідки викликали сильний дискомфорт, однак із часом вони адаптувалися до ситуації. Під церквою людей ховали родинами – поруч лежали подружжя, батьки та діти. З міркувань поваги до померлих подружжя вирішило не переносити останки: поверх них облаштували нову підлогу.



Пара перетворила церкву на дім / Фото з інстаграму Rhys & Lucy

Як старовинну церкву перетворили на сучасний будинок?

Реконструкція церкви тривала приблизно 4 роки. Спочатку подружжя не планувало настільки масштабних змін, однак під час першого візиту до будівлі, за їхніми словами, вони одразу "закохалися в її красу".

Перші півтора року родина займалася лише розчищенням території, оскільки чекала на офіційний дозвіл на перепланування від місцевої влади.

Подружжя власноруч демонтувало підлогу, а каменяр використав її для облаштування внутрішнього дворика, зберігши автентичні гравіювання. Переобладнанням займався місцевий підрядник, який поєднав металеві та дерев'яні конструкції. Такий підхід дозволив максимально зберегти історичний вигляд будівлі.

Зберігши автентичний характер будівлі, власники додали їй сучасності. У приміщенні з'явилися нові вікна, система теплої підлоги, облаштована зона відпочинку з більярдом, роялем та баром, а також просторий гідромасажний басейн. Колишня святиня перетворилася на розкішні апартаменти з 6 спальнями та 6 ванними кімнатами. Нині унікальний об'єкт нерухомості виставлений на продаж.

Як для зведення хмарочоса підвішували церкву?

Раніше в Лондоні середньовічну церкву тимчасово підняли на 14 метрів над будівельним майданчиком, щоб звести новий хмарочос. Вежу всіх Святих, пам'ятку архітектури, підняли за допомогою чотирьох масивних сталевих колон, що дозволило вивезти ґрунт без шкоди споруді. Під час будівництва також демонтували крипту середньовічної церкви, яку планують відновити й інтегрувати у структуру нової офісної вежі.

Новий 36-поверховий хмарочос мають завершити до 2028 року, при цьому історична кам’яна вежа залишиться в центрі громадського простору.