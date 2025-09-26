Як це зробили та що буде з церквою далі, 24 Канал розповідає з посиланням на Dezeen.

Читайте також Останніх мешканців міста-привида виганяють з будинків у культовому районі

Чому і як церкву підняли вгору?

Під час масштабних земляних робіт на Фенчерч-стріт, 50 у лондонському Сіті 700-річну церковну вежу тимчасово підняли над будівельним майданчиком. До цього вдалися через те, що там зводяться новий хмарочос.

Вежа всіх Святих – пам'ятка архітектури I категорії. Її підняли на 14 метрів завдяки чотирьом масивним сталевим колонам. Це дозволило вивезти понад 125 000 тонн ґрунту без шкоди для історичної споруди.

Конструкції з трубчастої сталі укріплюють стіни навколо котловану. Об'єкт розташований неподалік від знакового хмарочоса "Рація".

У процесі будівництва також демонтували крипту середньовічної церкви, що належить до об'єктів культурної спадщини II категорії. Після завершення підземних робіт крипту планують відновити, інтегрувавши її в нову структуру офісної вежі.



Для будівництва хмарочоса церкву підняли вгору / Фото Емі Пікок

Доки будуватимуть хмарочос?

Новий 36-поверховий хмарочос мають завершити до 2028 року. Він матиме вертикальну зелену стіну на фасаді та відкритий громадський простір, у центрі якого залишиться історична кам'яна вежа.

До слова, компанія Eric Parry Architects, яка працює над хмарочосом, також проєктувала семиповерхову офісну будівлю в Сінгапурі, яка прикрашена садами та вигнутими балконами.

Що відомо про інший випадок переміщення церкви?

У шведському місті Кіруна раніше готувалися до переміщення дерев'яної церкви. Усе через наближення гірничих робіт до житлових кварталів.

Для перенесення 672-тонної споруди протягом року проводили масштабні підготовчі роботи: розширювали дороги, укріплювали ґрунт та встановлювали будівлю на спеціальну платформу з колесами.