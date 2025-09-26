Как это сделали и что будет с церковью дальше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.

Почему и как церковь подняли вверх?

Во время масштабных земляных работ на Фенчерч-стрит, 50 в лондонском Сити 700-летнюю церковную башню временно подняли над строительной площадкой. К этому прибегли из-за того, что там возводятся новый небоскреб.

Башня всех Святых – памятник архитектуры I категории. Её подняли на 14 метров благодаря четырем массивным стальным колоннам. Это позволило вывезти более 125 000 тонн грунта без ущерба для исторического сооружения.

Конструкции из трубчатой стали укрепляют стены вокруг котлована. Объект расположен неподалеку от знакового небоскреба "Рация".

В процессе строительства также демонтировали крипту средневековой церкви, относящейся к объектам культурного наследия II категории. После завершения подземных работ крипту планируют восстановить, интегрировав ее в новую структуру офисной башни.



Для строительства небоскреба церковь подняли вверх / Фото Эми Пикок

Пока будут строить небоскреб?

Новый 36-этажный небоскреб должны завершить до 2028 года. Он будет иметь вертикальную зеленую стену на фасаде и открытое общественное пространство, в центре которого останется историческая каменная башня.

К слову, компания Eric Parry Architects, которая работает над небоскребом, также проектировала семиэтажное офисное здание в Сингапуре, которое украшено садами и изогнутыми балконами.

Что известно о другом случае перемещения церкви?

В шведском городе Кируна ранее готовились к к перемещению деревянной церкви. Все из-за приближения горных работ к жилым кварталам.

Для переноса 672-тонного сооружения в течение года проводили масштабные подготовительные работы: расширяли дороги, укрепляли почву и устанавливали здание на специальную платформу с колесами.