Детали о планах переместить церковь 24 Канал рассказывает со ссылкой на France 24.

Что известно о Кируне и исторической церкви в ней?

Кируну основали более века назад, после открытия крупных месторождений железной руды. Со временем шахта стала настолько глубокой (до километра), что горные работы теперь приближаются непосредственно к жилым районам. Из-за этого еще 20 лет назад приняли решение перенести весь город немного на восток. Часть застройки создают заново, а десятки зданий перевозят.

Одним из таких зданий стала лютеранская церковь, возведенная в 1912 году по проекту местного архитектора Густава Викмана. Ее фасад и крыша полностью покрыты деревянным гонтом.

Оформление храма выполнено скульптором Кристианом Эрикссоном, который сознательно избегал традиционной религиозной символики, чтобы церковь была открытой для всех. Единственным крестом в храме является небольшое распятие у алтаря, а на крыше установлены 12 позолоченных бронзовых скульптур, которые символизируют различные эмоциональные состояния. Алтарную картину написал принц Евгений – это нежный пейзаж в пастельных цветах.

В Швеции церковь переместят в другое место / Фото Arild Vågen

Что известно о перемещении церкви?

Здание весом 672 тонны уже подготовили к перемещению – год продолжались подготовительные работы: расширяли дороги, укрепляли почву, а под само сооружение установили платформу на колесах. В ближайшее время церковь транспортируют к новой локации рядом с кладбищем.

Ожидается, что это событие лично посетит король Карл XVI Густав, а тысячи жителей города выйдут на улицы, чтобы встретить церковь. Горнодобывающая компания LKAB, которая владеет шахтой, организует празднование с угощением и живой музыкой.